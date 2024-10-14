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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 吳雨宸／換一個房間看看

2024/10/14 05:30

◎吳雨宸◎吳雨宸

◎吳雨宸

我打理自己，一切不是特別好。

浴室會發霉、植物會枯死，會飲食過量和忘記喝開水。書架的灰塵厚積，髮絲繾綣在床邊，新鮮的瓜果冰了一週又一週，菜葉披在塑膠袋內殘喘，終於也都漸漸地萎靡。

我粗糙吃著泡麵配奶茶、寬裕的時候點外送，累了就躺地，見不得髒我總會閉目睡去，睡過了、眼不見，何處惹塵埃。

四年前到台北，我不是沒有好生活的願望，藍圖在牆上，貼了多年的春聯紙寫著：「適量」、「定時」、「吃健康」，飲食有節是好生活的開端，頭不過、身不過，既實際又艱難。

但也許把戒律當賀詞本就是錯，戒律貼之高閣，就像貼在只會讓人錯過的無用布告欄，年復一年，結局只有紙張受潮、人持續糜爛。

我擁擠肉身塞在窄小的鋼筋之身，處處都壅塞，靈魂整天只想著要出竅。朋友勸我換個陽光充足的地方、也要有廚房；其實一切不是這小屋的錯，我將眼耳鼻舌身意全力投注在工作，拋下了生活。我在想，工作與生活的平衡，不是哪邊不努力，而是沒有一邊過度用力。

我確實渴望可以信手拈來，就在陽台扶植好花木，可以知道何時該澆水、何時該剪枝，讓花開有時，讓生活也規律有度。這的確需要一些空間和時間、也需要灑得進陽台的陽光和雨水；我重新整頓了小屋，打包散漫的灰塵，和它做告別。

搬了家、換了一個城市，找了一個和花木都可以舒展拳腳的空間。都說房間映射了內心，我偶爾也需要有人來作客；換一個城市、換一個房間，看自己在30+之後，如何重新開始。●

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