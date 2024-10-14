【家庭plus．親子會客室】沒說愛 但愛一直在

沒說愛 但愛一直在

文／曾維瑜

兒子常在要回家前，傳訊息問我「要不要買什麼東西回家」，我習慣在下班回家的路上、或是週末時間把家用品或食物補齊，所以答案往往是「不需要喔」。儘管如此，兒子知道我的習慣，但他還是維持著這個慣例，在回家前問我一聲，家裡有沒有需要什麼東西。

另一個慣例是，他夜裡回家總會來敲敲我的房門，有時我還沒睡，他就大略跟我說一下今天做了什麼事，或是請我隔天出門時叫醒他；有時我已經睡了，聽到敲門聲醒來，他會跟我說聲「我回來了」，回他「晚安喔」，然後倒頭再度入睡。

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兒子小的時候，是可以隨時被抓來亂親一把的，要他親一下媽媽，也完全沒有問題，若是跟他說了「I love you」，像膝反射一樣「I love you, too」也絕對可以預期，但高中開始，偶包就重了，有一段時間，他的身上散發著一股「生人勿近」的氛圍，連媽媽都難以親近。

現在上了大學，或者像是爬過一座山巔，看見了珍貴的海闊天空，兒子因此有了全然不同的心境；或者媽媽學會看待他是個能為自己負責的大人，尊重他該有的空間，我們之間變得和睦自如，各退一步，海闊天空。

又或者，「I love you」的對話其實還是存在的，只是變成了不一樣的尋常字句，我們各自帶著一點傳統的憨直與靦腆，依舊持續傳遞著對對方的關懷。

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