【家庭plus．生活停看聽】化解誤會 主動說明

化解誤會 主動說明

文／琥珀

因為去年過年大掃除時不小心跌倒，左膝蓋還不能完全彎折，尤其上廁所使用蹲式馬桶，會讓膝蓋承受重量而不舒服，所以我習慣使用坐式馬桶。

四間公廁只剩一間身障坐式馬桶無人使用，當我關上廁所門後不久，聽到有人敲我的門，我回敲之後，沒想到對方喃喃自語：「唉呦！怎麼有人啊？」我心裡納悶又覺得啼笑皆非，為何不能有人，我因為有需要才會使用啊！

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當我開門走出來，剛好與對方四目相對，這位看似年紀比我稍大的婦人，突然開口說：「妳這麼年輕怎麼會用這間啊？」不等我解釋，婦人轉身關上廁所門，我調整好心情，決定等對方出來，好好向她解釋我的狀況。

兩分鐘後，看見婦人開門，我客氣地向她說明因腿傷而必須使用坐式馬桶，婦人了解緣由後，不斷地跟我道歉：「真的很不好意思，我不知道妳的腳受傷，非常抱歉！」我說：「有誤會說開，不用放心上。」

化解誤會，靠自己主動向對方表明，對方也藉此學到經驗，下次就不會無端的誤會他人。

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