自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝馬戲節12月開跑 台法義馬戲鬼才極限炫技

2024/10/15 05:30

法國當代馬戲團體「銀河集會」以「情境雜技」聞名，將於2024馬戲節演出。（© Martin Argyroglo，北藝中心提供）法國當代馬戲團體「銀河集會」以「情境雜技」聞名，將於2024馬戲節演出。（© Martin Argyroglo，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「第2屆馬戲節」，今年邀集台灣、法國、義大利等5組馬戲表演團體，呈現馬戲技巧在戲劇、物件、舞蹈領域等的精采應用。將於12月7日至29日，在北藝中心登場。

北藝中心董事長王文儀表示，「馬戲表演者永遠在超越自己。」他們用身體展現藝術故事，永遠在面對挑戰。除此，馬戲表演者的天賦是「靠自己娛樂別人」，好比默劇演員卓別林先生，並不是人人皆能做到。

今年特別邀請法國當代馬戲團體「銀河集會」《超展開》，以及義大利當代馬戲新星安德里亞．薩魯斯特里（Andrea Salustri）的《保麗龍》登台演出。前者透過獨特「情境雜技」以失衡、危險為核心，將表演者推入失控的深淵，推動人與環境關係的思考；後者則將馬戲對身體及物件的控制推到極限，表演者必須展現精準的身體控制能力。

另外，3檔國內創作皆為新作，分別是FOCA福爾摩沙馬戲團的《虛缺號》、導演洪唯堯的《落地前六釐米》，以及北藝中心自製節目《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》，亦將於馬戲節登場。演出詳詢北藝中心官網與OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應