【藝術文化】北藝馬戲節12月開跑 台法義馬戲鬼才極限炫技

法國當代馬戲團體「銀河集會」以「情境雜技」聞名，將於2024馬戲節演出。（© Martin Argyroglo，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「第2屆馬戲節」，今年邀集台灣、法國、義大利等5組馬戲表演團體，呈現馬戲技巧在戲劇、物件、舞蹈領域等的精采應用。將於12月7日至29日，在北藝中心登場。

北藝中心董事長王文儀表示，「馬戲表演者永遠在超越自己。」他們用身體展現藝術故事，永遠在面對挑戰。除此，馬戲表演者的天賦是「靠自己娛樂別人」，好比默劇演員卓別林先生，並不是人人皆能做到。

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今年特別邀請法國當代馬戲團體「銀河集會」《超展開》，以及義大利當代馬戲新星安德里亞．薩魯斯特里（Andrea Salustri）的《保麗龍》登台演出。前者透過獨特「情境雜技」以失衡、危險為核心，將表演者推入失控的深淵，推動人與環境關係的思考；後者則將馬戲對身體及物件的控制推到極限，表演者必須展現精準的身體控制能力。

另外，3檔國內創作皆為新作，分別是FOCA福爾摩沙馬戲團的《虛缺號》、導演洪唯堯的《落地前六釐米》，以及北藝中心自製節目《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》，亦將於馬戲節登場。演出詳詢北藝中心官網與OPENTIX網站。

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