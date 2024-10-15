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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 中玄／井的回憶

2024/10/15 05:30

◎中玄◎中玄

◎中玄

和老妻到礁溪的「開蘭第一人」吳沙故居參觀。走訪百年以上的歷史建築，當然處處有古意，土埆牆、公媽廳、祭祖桌等都勾起我小時候的記憶，連祭祖桌那副「佛力永扶家安宅吉，祖宗長佑子秀孫賢」的對聯，都跟六十年前老家的一樣。

導覽志工熱心介紹後，很神祕地跟我們說：「我帶你們去參觀一座百年古井，平常是要有導覽時才開放的喔！」

我和老妻跟另兩位約二十幾歲的年輕兄弟檔，就跟著導覽志工，進入後院。志工開鎖進入一小廊道空間，果見一井。上月，我在鶯歌也見過一百年老井，但那井已無水了，故居老井的水卻還很高，志工說有一百八十公分，水量充沛。我問道：「那小孩掉下去，豈不很危險？」

「所以要有導覽時，才能進來看呀！」

古井旁有大、中兩個鉛桶和一個迷你小木桶。志工要我們從井裡打水看看，學學古人怎麼從井裡取水。啊！我才記起老家雖然在台中市區巷弄內，但長屋底端的大廚房，兼做夜間洗澡的空間裡，也有一座井呢，沒自來水時，也須打井取水呢。故拿繩索連著鉛桶打水的經驗，我也有過。老妻小時也打水過，所以也喊著：「我會！我會打水！」

兩位年輕兄弟，則是另一世代的人，他們先試如何將鉛桶放下井裡，可是卻很難讓井水流入桶裡。志工教他們丟桶入井內時，腕力要外轉一下，才能讓桶傾斜入水。練習三、四次，終於掏水成功，他倆不禁向我們感歎：「你們小時候，要用水很不容易呀！」

我和老妻只試過一次，就都打水成功了，其實直接把桶子反面丟下去，也保證能取到水呢！一些兒時經驗和技術，馬上恢復了。

想起六十多年前老家，不僅有井，後面還養著一、兩隻豬呢！長屋蜿蜒、隔間、加蓋，像眷村一樣無甚規畫地拓展，論建坪，若在當今，價值可驚人，可是當時窮巷破弄之內的家，我想就像日本江戶時代一排排接續的長屋，凌亂，也只是一般庶民生活的安身之地。幼時住了十年多的老家，擠著一家十口，大哥、二哥結婚後，更一度快到二十人，後來終於有了自來水，也廢掉了豬舍，老井的回憶逐漸模糊起來。

直到民國56年，我高一，父親貸款在郊區，買了新式二樓透天房，連瓦斯管線都有了，不用說取井水，連井都少見了。

如今，只能在吳沙故居這類歷史建築，才能找尋到一些老井和童年生活的記憶了。●

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