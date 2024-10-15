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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 王思婷／媽生廢鐵

2024/10/15 05:30

◎王思婷◎王思婷

◎王思婷

我是擅長做不好的人。為了待在做不好的舒適圈，只要受到稱讚，身體便會被不自在包裹，蜷縮、失速。能毫不費力撐好核心抬高腳也能倏然垮台；能強而直地投完球，下一顆軌道就歪曲又羸弱。我總在尋找讚賞裡的誤會，堅信那是浪費善意；又全身心抗拒被他人美化，抗拒在被當成有用的人後，再理所當然迎接失望的眼神。

最了解我的母親拚命壓制我的本性，怕我被看破毫無才能又驕矜自滿的核心，怕我在他人的失望中一蹶不振，而總對我失望。我做得好，她說，你以為自己很厲害嗎？我做得不好，她說，為什麼別人都做得到？她帶著想讓我成鋼的意志，令我深信在不斷潑下冷水的千錘百鍊後，我能順著愛成為廢鐵。

畢竟我是天生就擅長做不好的人，也或許這才是媽生。●

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