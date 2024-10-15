【家庭plus．香草隨食札記】雞屎藤化廢為寶 永續家園

雞屎藤葉片變異大，葉對生排列，容易與何首烏、忍冬葉混淆。

文、圖／蔡以倫

雞屎藤蔓花朵內有很硬的毛，可阻擋螞蟻進入，但蜜蜂身形恰可穿梭，協助授粉。

氣味，是植物最特殊的防禦武器。芳香或異味，都可吸引蟲鳥、或趨避害蟲，達到繁殖或自保作用。巧合的是，有些深具「氣質」的植物，如魚腥草、雞屎藤等，還是公認的保健植物。

說到「雞屎藤」，一直讓我頭痛不已。因它攀緣附勢，纏繞樹梢，遮擋光照，導致覆蓋植物死亡，是香草園裡不請自來的植物殺手。尤其要摘除時，破損枝葉發出雞屎般異味，老外形容是臭水溝的味道，令人退避三舍。

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雞屎藤葉片變異大，葉對生排列，容易與何首烏、忍冬葉混淆。入秋後，雞屎藤蔓開了紅白相間的吊鐘花，則是最易辨識的時刻。花朵內有很硬的毛，可阻擋螞蟻進入，但蜜蜂身形恰可穿梭，協助授粉。足見雞屎藤自保機制強，無怪乎台灣郊野強勢且普遍。

中醫認為雞屎藤味甘、微苦、性平，有「祛風利濕，消食化積與消腫解毒」等作用，內服消火退熱，外用消腫止痛。早期鄉間遇小孩感冒久咳，或積食無食欲，長輩以雞屎藤葉煮水飲用，風味清新消暑，開脾健胃整腸，是鄉居特有味覺體驗。

中國兩廣、海南則把雞屎藤視為清熱養生聖品，葉子加水磨碎，用紗布萃取成分，加木薯粉，切成芋圓大小，加糖水煮熟，消暑解膩。客家族群則加入糯米粉包紅綠豆餡，製成雞屎藤茶粿，類似台灣草仔粿，也是特色甜點。

在台灣，雞屎藤相對少用於保健食療，採用者稀。郊野鄉間，目前雞屎藤與川七都成強勢植物，四處攀爬竄延，危害農作與林木生長，全台幾乎都淪陷。「保健聖品」與「植物殺手」僅為一線之隔，有賴在地社區達人，多開發蜂蜜、保健飲料、茶藥膳包等產品，化廢為寶，造就永續家園。（作者為淡水香草街屋主人）

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