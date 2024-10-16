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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 吳浩瑋／最後一次清晨的練習

2024/10/16 05:30

◎吳浩瑋◎吳浩瑋

◎吳浩瑋

睫毛。飛行的光。不齊全的藍色。窗簾。

Je一直有個理論是這樣的：跟真正喜歡的人其實無法做愛。我問為什麼。Je說，大概就是因為喜歡太神聖了，以至於除此之外的東西，都變得非常易髒。Je把音樂調大，解開襯衫，重新在我身上施加重量，瀏海問候著我的後頸，哼歌一樣說話。

Je說他吃火鍋不加芋頭，Je說他有一個吸毒的叔叔，Je說他讀膩了村上春樹，Je說他小時候媽媽沒收過他的水晶寶寶，Je說他今天工作在聽indigo la End，Je說他喜歡我側躺。「你側躺的時候比較好幹。」

供過於求的揭露簡直有一種海水倒灌的感覺。那些清晨，Je把他的童年創傷到成人陰影都吐了出來，而我始終寡言。即使Je不介意，卻令我產生對方傳了私密照但我沒有回傳的虧欠感。於是為了補償，我總是非常耐煩地聽。Je會問我，你能想像那些醒來身邊有人的早上嗎？「跟一個人一輩子？譬如老，搥背、做飯，對他好。」

Je自顧自地講起他最近暈的那個男生。明明已經幻想過各種構圖與體位，可一見面，什麼都做不了──甚至那些他用以調情的創傷和陰影，語言的槍械，都在那一剎那卡彈。因為那是愛啊。Je自稱純愛戰士，而在純愛戰士的殉教史詩裡，性一點發言權都沒有。

那陣子Je開始了漫長的emo。他會神經兮兮地說，地球上每一秒平均有四點二個人出生喔，「這個世界是不是故意讓我們寂寞，才製造那麼多人的。」我只是瞇著眼回他：「你好做作。」

幾次事後，他瞪著空空的手機解鎖畫面很久。是那男生又沒回訊息了。偶爾Je扔掉手機抱上來，像在討要。討要什麼？Je的陰莖進入──Je說他小時候曾經代表學校比過科展，Je說他接過打給他媽媽的騷擾電話，Je說他養死過一隻蜜袋鼯，Je說他前任是天枰座，Je說他愛我。儘管我知道我不是我。

我說Je，你好狡猾喔，你就這樣用我來得到性，用他來得到愛。我想起數天前滑到澳洲乾糧店的介紹影片，所有品項分裝在透明櫥櫃裡，買者東取一點、西取一點，最後就裝滿了整個袋子。大豐收。Je還給我一陣靜默，然後開口，說可不可以把我當做他，就當練習。

我不知道那就是最後一次他幹我的清晨。數個月後再次通勤經過Je的公寓──窗簾。不齊全的藍色。飛行的光。睫毛。原本從裡面看的風景，現在只能從外面看了。

我想，Je大概正被誰好好愛著吧。但如果他要，我還是很樂意側躺的。●

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