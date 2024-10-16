【家庭plus．婚姻研究院】請讓我靜一下

請讓我靜一下

文／森森子

老公是一個典型的悶騷型，他超愛紮在人群裡，但永遠一句話也不說；而我則是徹底相反的性格，看起來活潑健談，跟誰都能聊上幾句，但其實很喜歡自己一個人待著。自從嫁給他後，他總是把我帶到各種熱鬧的場合，自己則在旁邊傻笑不語。

每次進入這樣的場合，我都超怕尷尬，討厭那種靜默的氛圍。為了避免冷場，只好不停地開話題，逗大家笑。每次聚會，我努力讓場面熱絡，讓大家開懷大笑，老公卻以為我很享受這樣的熱鬧場面。其實，這對我來說簡直是一種煎熬，內心更渴望的是安靜和自在。

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尤其是我們的蜜月旅行，原本期待能和他好好享受彼此的相處時光，但他卻總是帶我去各種熱鬧的活動。最後，大家都把我當成開心果，推上了聚會的中心。其實，我這個內向的人在這些場合中感到非常不自在。

雖然老公總是把我帶進人群，但他不知道的是，我其實多麼渴望能有一些屬於我們自己的安靜時光。唉，這個潛在的內向者被老公搞得苦不堪言。希望有一天他能理解我的感受，給我更多的私人空間，享受到內心的寧靜。

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