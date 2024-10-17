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【藝術文化】回首九二一 李賢文〈三探九九峰〉描繪台灣復甦地景

2024/10/17 05:30

李賢文〈三探九九峰〉總長2054公分（畫心）X 寬60公分，宣紙、彩墨，2001。（記者董柏廷攝）李賢文〈三探九九峰〉總長2054公分（畫心）X 寬60公分，宣紙、彩墨，2001。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鳳甲美術館推出「行走的山—李賢文九九峰創作展」，以九二一震災後創傷、復原等主題，展出《雄獅美術雜誌》創辦人暨藝術家李賢文的水墨作品，更首度完整展出巨幅卷軸畫作〈三探九九峰〉。即日起至11月3日，於鳳甲美術館展出。

已故旅法藝術家熊秉明為畫作〈三探九九峰〉留下珍貴墨寶跋文，長518公分。（記者董柏廷攝）已故旅法藝術家熊秉明為畫作〈三探九九峰〉留下珍貴墨寶跋文，長518公分。（記者董柏廷攝）

鳳甲美術館館長葉佳蓉表示，1996年《雄獅美術雜誌》停刊後，李賢文專注繪畫，作品展現對台灣島嶼文化的關懷，以及對自然環境的敬意，展覽圍繞「九二一大地震」此一主題規畫，最主要的作品即是2001年完成的〈三探九九峰〉，是李賢文多次探訪九九峰後，以畫誌記下當時大震後殘破的地景，以及居民重建的過程。除了畫作本身精采之外，另一個看點便是已故旅法藝術家熊秉明為畫作留下的珍貴墨寶跋文，說明李賢文承襲水墨自古以來的人文關懷，但又不拘泥於形式與規則。

除了〈三探九九峰〉，展件還包括近2年完成的大幅作品〈靜止的流水〉和〈行走的山〉，這些作品亦源自李賢文造訪九九峰時，對地景的觀察，描繪烏溪廣闊的河面，鏡面般反射著山景與九九峰隨時間推移的變化景致。他亦透過16張小幅屏風作品，專注於九九峰在不同季節和角度的風貌，以更細緻的觀察作畫。作品俱以平靜樸實的筆觸勾勒出25年來環境劇變中的自然代謝，呈現藝術家對自然與時間流逝的洞察。

李賢文的當代水墨作品開創新的表現方式，反映現代觀點與普世價值。面對氣候變遷和資訊爆炸的當下，環境帶來的威脅更加可見，而創作則提供一片淨土，引領觀眾思考生命的意義及人與自然的關係。展覽詳詢鳳甲美術館官網。

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