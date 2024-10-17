【自由副刊】 崔舜華／香火

圖◎吳孟芸

◎崔舜華 圖◎吳孟芸

人為什麼需要那麼多食米肉糜，用來供奉終究朽壞腐敗、病衰危亡的這具肉身？――每次當我開始想著這樣的問題，我便想著不要吃飯，不要進食，不吞米不嚼肉――

看起來像是某種苦行的試煉，又像是某種虛無主義的微小實驗，畢竟，我所能掌控者僅我之肉，我唯一確定篤信的是：人不喝水，會死。人不進食，能活。

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小的時候，在婆婆前院的水泥磚牆一角處，裝按了一只尺寸袖珍的香爐，要說是爐，甚至教人有點猶豫，那形狀就像被裁切掉一半的可麗餅的錐形尾端，泛著鏽敗的金屬光澤，那錐形僅僅是用來盛裝幾支最廉價的桃豔色的線香，細脆且短。長年累月下來，那錐形的小爐腳積滿了由桃紅轉蒼白的餘灰。像人的骨，像某些魂魄的灰。即使那時候因為年紀太小的緣故，還沒有真正見過人身燒盡的骨與灰。

逢到過節，公公手持四或五炷桃色線香，打火機或火柴擦過，便有了嬌小的焰火。公公說，這些香點了是要來燒出煙火，給神明喫的。我太小，我並不懂，我問他：為什麼神明要喫煙呢？公公半認真半笑著說：因為神明覺得這些香燒出來的煙火很好喫啊！

從那時候起，每當公公開始點香炷了，公公身長瘦高，我身高不及他腰側，便在一旁踮著腳尖，努力張開雙手手掌，將煙火向心底以為神明所座落的高空處搧去，一邊搧著，一邊相當誠懇地想――這些香這些煙這些霧這些火都是給祢們喫的――要努力喫飽喔――

無香無火。公公與婆婆。他們倆人的事情我難以多說什麼，因為太多是從父親口裡喉嚨裡聽來的言語殘羹，摻著毒摻著火。

上一代的怨懟讎事，父親講到不堪的細處，他說那時候和母親剛結婚，沒有錢，只能暫居在公公婆婆家。兩間主臥室，之間隔著一層薄薄的木板牆：「你知道吧――晚上連做那檔子事，都會碰碰地撞響那片牆，吵得對面沒法子睡著――唉那真是――」

父親不無得意地重述當年，新婚夫妻，鴛鴦燕爾，我聽父親說這事情時才中學，似懂非懂的，等到現在自己充分地懂了這回事，我只是想――啊你們不會換個姿勢嗎――

但也許就和赤裸裸的現實一樣，也許就和赤裸裸的俸給一樣，那時代的人不懂得變換姿勢，得以偷渡更滑溜柔軟的仄徑。他們甚至不知道何謂姿勢。為什麼要換姿勢。老子我就是堂堂正正效黨忠國，床上一樣勇猛下了床更是腰桿挺得筆直：我沒有錯。我沒有錯。

回到一開始的疑慮：人為什麼要有肉身？為什麼要拖沓著這副沉重腐臭皮幾十年幾萬天，來造成他人之不快，僅僅為了己身能繼續呼吸、代謝、排泄、射精，而不斷膨脹不斷臃腫，但我沒有錯。但我沒有錯吧――我要的不過就是扒飯吞肉、咬斷青菜的纖維、舌下吸收礦物質。這具肉身即我唯一抵達生存的通道，一如瘂弦在《深淵》一詩之首所援引的沙特之語：「我要生存，除此無他；同時我發現了他的不快。」

我沒有錯。一點錯也沒有。

病的時候，白血球在我血肉裡蔓延奔竄，劇痛從背後兩側的腎如雷如閃電竄遍全身：骨骼，關節，肌肉，那痛逼迫我失禁，那痛剝奪我對自己身體的認知，以忍不住的排泄物重新洗刷一遍又一遍。我不是人，我只是肉，我沒有魂，我有的不過是一具殘破如壞去玩偶的腐敗肉身。

我可能會死。可能會死掉。

死掉之後的身體，會變成煙霧嗎？會化為灰燼嗎？我把劇痛咬在牙間，想著這一類的問題，想著我心愛的貓咪。我將照顧貓的日常要務託管給L，那時我們還是戀人，但颱風天的週末L也沒有來，颱風過後他也很晚很晚才來，待一下，就待一下，隨即就走。但我太痛太駑鈍以至於還沒有察覺，直到後來看見他跪在我面前哭，哭他的軟弱，哭他不知所以的背叛。

颱風裡，雲水淋漓。我獨自撐著點滴架，在七樓與一樓間來來回回地往返，縮在馬路邊抽菸。輸液管將透明無色的抗生素灌入我的血管，由於管線易亂，我看見自己的血液從針身往回溯入管線內，一截鮮明的紅，像體腔衍伸的刺，從我無法測探的某處祕密的肉的角落，往外窺探這雲雨變色的世界。

我開始感覺自己彷彿能夠一點點地知道了父親當年的那股怨篤――我受傷了，但我沒有錯，為什麼是我受罰受苦？為什麼是我必須吞忍，像吞下每一顆被冷而僵硬的心敲落的牙，讓牙齒在胃腹內說話。它們喀啦喀啦地撞擊著、廝磨著，孤寂而憤懣地吐出身體的音節――我好恨。恨戀人無情。恨命運背信。恨孤獨侵襲。恨日常無常。

病後，重鬱時而如藤蔓，從腳踝纏繞蔓延至胸口。我不知道為什麼這樣的身體還需要攝取米水，我感覺一切物質熱量入口入胃皆是浪費。日復數日，我僅僅為了繼續活下去而勉強自己吞嚥，一邊咀嚼一邊痛恨著自己的身體――像我這樣的人，這輩子註定無香也無火，究竟憑什麼究竟有什麼資格還能感到並屈從於飢餓？

深夜，我撫摩著小貓因熟睡而起伏的柔軟的毛皮，柔若無骨，軟如流水。有那麼一日，這樣玲瓏可愛的身軀也將化為灰燼的，而那時候，我已經想過無數無數次了，我會將那一小瓶貓灰嚥下喉嚨，那將成為我此生體內唯一不斷續燃燒的香火，如肉中之霧，如霧裡綻花。●

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