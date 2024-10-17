【家庭plus．婚姻研究院】翻轉禁忌 66大順

圖／達志影像

文／朱愛慧

3、6、9只不過是幾個數字罷了，但對於相信結婚相關禁忌的長輩而言，卻是敏感的。傳統習俗及普羅大眾的觀念裡，差這些歲數夫妻會相剋，不利婚姻生活，能避免就避免。

當年我跟先生交往還算順利，但婆婆在得知我跟先生相差6歲後，就極力反對。有一天她對我說：「我知道妳人很好，但是差6歲不行。」我習慣隱藏自己的情緒，所以聽到這句話時，沒有過度反應。

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其實婆婆的顧忌除了有傳統的觀念外，還有其背景因素。婆婆跟公公也是相差6歲，公公在50歲時不幸中風過世，那時先生才6歲就失去了爸爸。婆婆接手公公的小雜誌社，排除別人勸改嫁的意見，獨自一人把6個子女養大成人，其辛苦可想而知。也許她不想我們步入她的後塵吧！後來在姊姊們的哄騙下，我跟先生還是結婚了。

從此，在我的心裡默默地把「6」當成幸運數字。如我跟我先生相差6歲，兩個女兒也相差6歲，我自忖是「66大順」。我買車時，在幾百組的號碼中，不到10分鐘就選定6580，業務員還提醒說：「後面還有很多號碼可以選喔。」我說：「我知道，就這個吧！」他應該永遠不會知道這組號碼，有暗藏我心中認定的好運。

另一個是幾年前在找新辦公室時，看了好幾十間的透天房子，價格及地點總是無法達到自己的理想。最後看了一間位於大馬路的舊透天，已有四十幾年屋齡，雖然老舊，但整修整修應該還可以。最後因為一個關鍵數字，讓我決定就是它了，那門牌大大寫著106號。大門密碼的設定，也用公司成立的年代1989＋6。

所以，「6」成為我自己認為的幸運樣貌。所有看事情的面向都在於自己的心，你認為好就會心安，你認為不好就會搖擺。「心」能載舟亦能覆舟，就看如何把持「心」這把槳。

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