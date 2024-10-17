【家庭plus．運動場看台人生】任何經驗 都是養分

圖／達志影像

文／黃俊隆

前幾週我在專欄裡寫到認知重建不一定得藉由心理諮商，事後的人生經驗亦有助於此。我在運動心理學課堂上，與傳授我這個概念的洪聰敏教授討論，「人生沒有無用的經驗，這是認知重建的意義。」洪教授提出這樣的結論。

我們總常聽及「累積人生經驗」之類建言，問題是，人的本性習慣將經驗做出好壞、有用與無用之分。在運動心理學裡，認知重建諮商是段漫長過程，真實人生亦然，一個人要能夠藉由豐厚經歷，改變對特定人事物的看法，當然也需時間去累積足夠的人生樣本數，這些都是幫助我們繼續往前的動力，只要你不抗拒、否定它，在歲月的河流裡，有天，它自然會顯現出意義。這就好比某鞋子形象廣告所傳達的「人生沒有白走的路，每一步都算數。」每一步，只要往前，都帶你成為現在的你。

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我的好朋友，大聯盟前防護員徐加恩常與我討論為何中南美洲球員，相較於台灣，可以在大聯盟有較傑出表現。當然，這問題包含許多因素，但他分享的一則故事令我印象深刻。某天賽前，他看到某位中南美洲球員在休息室裡拿著手機，表情極為嚴肅地盯著，他主動關心問是不是有什麼重要的事需要幫忙，沒想到他語帶焦慮地說，他剛幫家裡裝上監視器，正在監看著，深怕家人有被槍殺的危險。如果是我們遇到這樣的恐怖經驗，可能早就無法專心打球，但這卻成了他們努力打好球的動力。「你想想看，在這樣的環境條件威脅下，他們是全家的希望，能不好好打球、存錢回家嗎？」徐加恩解釋。

遇到負面經驗，我們常會選擇逃避，甚至抱怨為何偏偏是我。此時，只要我們耐心、平心等待，等待時間經過，那些痛與傷，都將化成人生不同的滋味樣貌。

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