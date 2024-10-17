【家庭plus．懷念滋味】媽媽的油葱酥

媽媽的油葱酥

文／也甄

上午去市場時，看到一攤滿滿鋪著紅葱頭。突然懷念起在娘家時，媽媽手作的油葱酥，鼻子似乎也嗅到了那再熟悉不過的香氣。

媽媽親手做的紅葱頭酥濃郁香氣，伴隨著我的成長日子。在媽媽為我們準備的三餐中，尤其是拌麵、拌菜、拌飯、拌炒，油葱酥扮演了非常出色的角色，簡單的一道菜頓時變得美味，菜肴更添香氣。

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懷念很美，只能化思念為動力，自己馬上挑了一把回家自己動手做。

在媽媽離開後，自己也曾做過幾次，但為什麼今天在一刀刀薄切下，眼睛鼻子熏得一把鼻涕、一把眼淚的，是想念媽媽的情懷加深紅葱頭熏氣的使然嗎？還是因為自己懺悔在當年享受著媽媽每道菜肴，津津有味一口接一口時，為什麼從來不曾想過在媽媽每餐、每道菜上桌前的備料過程中，所付出的辛勞，給予絲毫的關心呢？

為什麼我不曾在享受那油葱酥美味的同時，問過媽媽在那一刀一刀的切片中，是不是也眼淚、鼻涕直流，也有不適感呢？

如果曾經有，或許媽媽就會以她的經驗告訴我，如何可以在切紅葱頭時，少流一點眼淚。

多年了，對媽媽的思念不曾停息，甚至更加綿密。

今天或許做出來的油葱酥不及媽媽做的美味香氣程度，但在那過程中，享受著記憶中和媽媽曾經的點點滴滴，就足以讓今天的我開心又溫暖一整天。

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