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【藝術文化】《安蒂岡妮在亞馬遜》 探討現代資本主義

2024/10/18 05:30

影片的主人翁現身舞台現場，使觀眾深切感受作品的情感與震撼，背景影片是重演1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件。（記者凌美雪攝）影片的主人翁現身舞台現場，使觀眾深切感受作品的情感與震撼，背景影片是重演1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕現任維也納藝術節總監米洛．勞（Milo Rau），於2019年受巴西無地農民運動組織（MST）邀請，深入了解當地土地抗爭運動後，創作出《安蒂岡妮在亞馬遜》，以希臘悲劇《安蒂岡妮》為故事框架，隱喻傳統文明對抗現代資本主義的過程。作品首演至今已巡迴至15個國家、28個城市，今（18）日起在台北國家戲劇院演出至20日。

巴西知名音樂家巴勃羅‧卡塞拉（Pablo Casella）隨《安蒂岡妮在亞馬遜》一起巡演，使現場演出更觸動人心。（記者凌美雪攝）巴西知名音樂家巴勃羅‧卡塞拉（Pablo Casella）隨《安蒂岡妮在亞馬遜》一起巡演，使現場演出更觸動人心。（記者凌美雪攝）

善於跨越現實與劇場，以獨特美學挑動社會敏感神經的米洛．勞，將時空轉移到1996年的亞馬遜盆地，超速的資本主義使土地掠奪範圍不斷擴張，21位無地農民慘遭屠殺，森林遭野火燃燒，地球之肺岌岌可危，人類文明遭到破壞。

《安蒂岡妮在亞馬遜》以錄像結合現場演出，一幕幕抗爭、鎮壓、爭執的震撼場景，控訴人類貪圖利潤、盲目、自負，最終釀成困境後與之對抗的過程，錄像作品中還包括1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件的倖存者。

首度訪台的米洛．勞表示，過去幾天自己也跟台灣的歷史學者、戲劇構作還有藝術家們見面，了解到台灣也曾經歷過這些戰爭、殖民反抗和民主化運動，覺得在許多層面上，這個故事都跟台灣本身經歷相呼應，「很高興和台灣觀眾分享並一起探討藝術、政治與全球議題。」

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