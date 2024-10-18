【家庭plus．說故事時間到囉】帽子 你要哪一頂

圖／達志影像

文／黃文綺

自從剪去數十年的長髮，改變造型後，發現頭型頗適合戴帽子，不分季節出門都會搭上帽子，隨著天候更換不同材質樣式，帽子已成為個人標誌之一，經常走在街頭，發現自己有點兒引人側目，通常那天是戴了紅色寬邊帽，心裡有點開心，感覺自己與眾不同，彷彿帽子賦予我某種能力和自信。

想起《漢妮卡特小姐的帽子》（青林），平日低調少言的漢妮卡特小姐，竟在小鎮迎接皇后的大日子，戴上從巴黎買回的帽子，時尚之都的帽子，不僅高調獨特，羽毛比一般的帽子都多，更吸睛的是帽子上有一隻活生生的雞，羽毛就在雞身上搖晃，這可驚人了，小鎮上沒見過這種帽子，大家都擔心皇后會生氣，追著叫嚷要她換帽子，結果變成了雞飛狗跳的災難，皇后的車子恰恰到了……

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故事中有趣的部分，在於一般人帽子上，都是用幾根羽毛做點綴，漢妮卡特小姐的帽子上卻用了鮮活的雞做主裝飾，自然成為焦點，保守的小鎮居民難以接受。這故事裡有許多可以討論的點，關於勇氣、自信、堅持、創意……

說到帽子的故事，就得一提《這不是我的帽子》（親子天下）一書，同時獲得美國的凱迪克與英國凱特格林威兩個繪本界大獎，讀者可以搜尋書的影片，出版社做了一個不到1分鐘的動畫版，讓文字簡潔，引人入勝的圖畫和全黑的海底世界，顯得格外有吸引力，前提當然是作者用心經營的圖畫，補足了文字沒說的部分，同時最後的結局還留了懸念，偷帽子的小魚究竟怎麼了？

作者雍．卡拉森前後創作3本帽子系列童書，還包括《我要找回我的帽子》、《發現一頂帽子》（親子天下），每個故事裡都只有一頂帽子，主角都想要一頂帽子，有承認偷帽子的、死都不承認的，以及到夢裡一起享受帽子的。

這系列故事裡，除了是非對錯的價值觀，從帽子和主角不對等的比例，到無論如何都想擁有，帽子彷彿是一個象徵，屬於很個人的感受，如何擁有或是取回所有權，以及每一個角色的心理狀態，都頗值玩味，小繪本藏著大學問。

《送奶奶一頂帽子》（台灣東方）作者波拉蔻寫她童年的故事，一群孩子想要送禮物給奶奶，最實用的是帽子，那個年代的女性出門戴帽子除了美觀，也是一種禮貌，孩子們沒有錢，想要打工存錢，還畫復活節彩蛋在帽子店寄賣，終於達成送奶奶帽子的心願。

佐野洋子在《我的帽子》（台灣麥克）裡，則深刻描繪出小女孩失去心愛帽子的失落傷心。

天氣漸涼，讀完這些關於帽子的故事，不論一頂帽子具有什麼象徵，何妨親子一塊手作或是找頂帽子戴著出遊，創造屬於家庭的帽子回憶吧！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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