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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】人生風景 享受當下

2024/10/18 05:30

人生風景 享受當下人生風景 享受當下

文／露西

18年前公司撤離台灣，同事有四年級、五年級、六年級，到現在大家還是都有聯絡，而且變成了交往二、三十年的老朋友。

這次的聚會，有一位四年級生，要過70歲生日了，她說下一個18年，不曉得還在不在。聽來很傷感，但誰都說不了什麼寬慰的話。

5年前，出國多年的兒子回台，先休息一陣子，我們得以每天晚上去健走、慢跑、吹風、聊天。我一點也不緊張他何時才有工作，因為自從兒子北上上大學、出國讀書、留在國外工作，加起來有十多個年頭，所以當時我特別珍惜、享受那樣的時光。

兩年半前小外孫出生，我知道時間會過得很快，轉眼他就會去上幼兒園，因此也特別珍視所有照顧他的日子，想把他的學爬、學走、學說話、童言童語、一顰一笑都牢牢印在心裡

日子過了就是過了，不管酸甜苦辣，都不會再重現，一定要抓住現在，活在當下。

我知道該怎麼寬慰老友了，其實也是寬慰自己，因為我和她相差不到5歲，那就是大家要常常聚會喔，把握可以聚會的日子，大吃大喝大笑，大聊特聊！

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