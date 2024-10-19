【家庭plus．美味教室】地獄廚神 快速上菜

文、食譜示範／戈登．拉姆齊 譯／黃亭蓉

下廚的速度因人而異，每個人都有自己的步調。經過多年的訓練和經驗，像我這樣的職業主廚，當然能比大部分人在家中烹飪更加快速，也更有把握。我想表達的是，儘管我可能可以在10分鐘之內完成這些料理的烹飪，在你掌握這些食譜，並對各步驟了然於心之前，則可能會需要花上更長的時間。但別擔心，沒人在幫你計時！

戈登．拉姆齊 Gordon Ramsay

一般來說，假如你的目標是10分鐘上菜，實際的上菜時間通常會在15～20分鐘，但假如你選擇一道30分鐘食譜，上菜時間則會花上約40～45分鐘，如果這是你第一次製作這道食譜，更是如此。

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我希望，意識到在短短幾分鐘內就可嘗到美食，會更激勵你踏進廚房下廚。話說到這，你還在等什麼呢？

〈主廚小檔案〉戈登．拉姆齊 Gordon Ramsay

英國知名主廚，以毒舌評論聞名，是現今全世界知名度很高的料理名人之一，被喻為「地獄廚神」。戈登的餐廳累計獲得過17顆米其林指南之星，他出版多本食譜，大受讀者喜愛，目前已有3本食譜翻譯成中文版上市：《戈登．拉姆齊的享瘦食譜》（Gordon Ramsay’s ultimate fit food）、《戈登．拉姆齊的快速食譜》（Gordon Ramsay Quick and Delicious）以及《戈登．拉姆齊10分鐘上菜》（Ramsay in 10），皆為尖端出版。

炸魚薯條

炸魚薯條

材料（2份）：

麵粉120克、泡打粉1小匙、咖哩粉1小匙、拉格啤酒160毫升、蛋白1顆、白魚片170克2片、褐皮馬鈴薯2大顆、海鹽適量

韃靼醬材料：法式酸奶油（酸奶油）2大匙、美乃滋2大匙、迷你酸黃瓜8根、少許Tabasco辣椒醬、長型紅蔥頭、檸檬半顆、切碎的洋香菜或蒔蘿1小把（自由選用）

做法：

1.將烤箱預熱至攝氏140度／風扇烤箱120度／瓦斯烤爐刻度1。

2.將麵粉過篩至碗中，並加入泡打粉和0.5小匙的咖哩粉。倒入啤酒，攪打混合在一起。

3.將蛋白放入另一個碗中，並打發至濕性發泡狀。以1撮鹽調味，接著倒入混合的麵粉，並攪打混合。

4.使用深平底煎鍋，開中高火，鍋底倒滿油。

5.將約滿滿2大匙的麵粉（份量外）放入一個盤上，並與剩下0.5小匙的咖哩粉混合在一起。

6.用鹽調味魚，接著在魚片上塗抹上5.，抖掉多餘的麵粉。將魚片擺放至啤酒麵糊中，並充分地裹上一層。

7.小心地將魚片放入油中，並烹調1～2分鐘，在魚的頂端澆汁。如果油變得太燙，加入少許冷油，並離火冷卻1分鐘。

8.在此同時，你可以將馬鈴薯切成細條狀。

9.將魚翻面後繼續炸1～2分鐘，接著從油中取出，在餐巾紙上瀝乾。放入烤箱中保溫，直到準備端上桌為止。

10.將薯條加入熱油中，並炸3～4分鐘，直到呈現金黃色且鮮脆為止。

11.製作韃靼醬：在一個小碗中，混合法式酸奶油和美乃滋。粗略切碎醃瓜並與少許Tabasco辣椒醬和1撮鹽一起，加入碗中。

12.將紅蔥頭去皮並切碎，並與檸檬皮屑和果汁一起加入醬料中。

13.將魚放入兩個盤中。在餐巾紙上瀝乾薯條，並將它們堆在炸魚旁。搭配韃靼醬和檸檬角一起端上桌。

鮮蝦天使髮絲義大利麵

鮮蝦天使髮絲義大利麵

材料（2份）：

橄欖油1大匙、長型紅蔥頭2顆、大蒜2瓣、辣椒片1撮、櫻桃小番茄150克、白酒60毫升、蔬菜或魚湯底60毫升、羅勒葉1大把、小酸豆2大匙、極細義大利麵225克、去殼生蝦165克、檸檬1顆、海鹽和現磨黑胡椒粉適量

搭配使用：現磨帕瑪森起司、檸檬汁1顆量

做法：

1.將一個大型、不沾平底煎鍋（長柄煎鍋）開中火，並加入1大匙的橄欖油。

2.在油加熱的同時，將紅蔥頭剝皮並切片，並加入鍋中。以鹽和胡椒調味，接著剁碎大蒜，加入鍋中。撒上辣椒片，並烹調2分鐘。

3.將番茄切半，加入鍋中，烹調30秒，接著加酒洗鍋收汁。放置等待冒泡30秒，接著加入湯底，繼續收汁1～2分鐘。

4.在此同時，將羅勒葉切碎，並加入醬料中。攪拌加入酸豆，並將鍋子離火。

5.將義大利麵加入滾水（加鹽調味）中，依照包裝指示烹調，直到爽口彈牙為止。

6.另取一個不沾平底煎鍋開中大火，並淋上少許橄欖油（份量外），在油加熱的同時，以鹽和胡椒調味大蝦，加入鍋中並烹調約30秒，直到呈現金棕色為止。離火，將大蝦翻面，在鍋子的餘溫上烹調。

7.在大蝦上淋上橄欖油（份量外），並磨上檸檬皮，接著將它們加入醬料中。將鍋子放回火源上加熱。

8.瀝乾義大利麵，放回鍋中。淋上少許橄欖油，上下攪拌混合，接著將義大利麵加入醬料鍋中，充分混合。

9.上桌前，將義大利麵均分至兩個盤上，磨上些許帕瑪森起司。加入一點點檸檬皮屑、擠上檸檬汁後，端上桌。

（圖片版權／《戈登．拉姆齊10分鐘上菜》© Gordon Ramsay Photography copyright © Jamie Orlando-Smith 2021／尖端提供）

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