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【藝術文化】當代爵士傳奇 溫頓．馬沙利斯率林肯中心爵士樂隊10月底訪台

2024/10/19 05:30

溫頓．馬沙利斯將攜手林肯中心爵士樂團來台演出。（MNA提供）溫頓．馬沙利斯將攜手林肯中心爵士樂團來台演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣樂迷等待了22年，終於盼到當代爵士傳奇溫頓．馬沙利斯（Wynton Marsalis）親率紐約林肯中心爵士樂團15位樂手再登台，於10月30日至11月3日，在台北國家音樂廳獻上3場不同主題的系列演出。

溫頓．馬沙利斯是當代爵士傳奇。（MNA提供）溫頓．馬沙利斯是當代爵士傳奇。（MNA提供）

溫頓．馬沙利斯為紐奧良爵士世家傳人，曾獲頒9座葛萊美獎，是史上首位贏得普立茲獎的爵士音樂家，《時代雜誌》連續2年點名最具影響力人物，一手創立林肯中心爵士樂團，擔任藝術總監近35年。林肯中心爵士樂團採大樂隊編制，共15位成員，除樂團編制龐大，團員裡不乏葛萊美獎得主、其他重要爵士樂團總監、百老匯明星樂手等。

林肯中心爵士樂團是15人的大樂隊編制。（MNA提供）林肯中心爵士樂團是15人的大樂隊編制。（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，溫頓．馬沙利斯與林肯中心爵士樂團行程滿檔，海外邀請難如登天，上次合體訪台已是2002，前次訪日本為2006年。因此，此次台灣3場演出，精心安排了3種不同的爵士樂風貌，準備讓台灣樂迷聽好聽滿，顛覆對爵士樂的認識與想像。

首先登場的是10月30日的「Hot Jazz & Swing」，與紐約林肯中心樂季開幕同步，帶領觀眾重返1920和30年代搖擺樂黃金時期，此次第一天團的swing，要讓全場觀眾跟著適合舞動的節奏一起搖擺。

10月31日的「Duke Ellington at 125」獻給爵士巨擘艾靈頓公爵，因為今年是對20世紀初爵士與流行樂留下重大影響的艾靈頓125週年（生於1899年），天團將以艾靈頓橫跨50年的經典之作向傳奇人物致敬。

11月3日的「Bebop Revolution」則是「咆勃」（Bebop）專場。「咆勃爵士」源於對大樂團搖擺（Big Band Swing）的反動，其創新與革命，讓各個樂手能發揮所長，盡情展現，身懷絕技的成員們準備好以充滿活力的演出，向Charlie Parker、Dizzy Gillespie、Tadd Dameron等40年代咆勃大師致敬。詳詢MNA牛耳藝術。

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