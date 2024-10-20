【家庭plus．徵文大拼盤】減重剋星 遇上就破功

圖／陳佳蕙

辛辛苦苦的減重，意志力很重要，最怕管不住嘴，千萬別讓自己掉入陷阱中……

〈沒有人不愛〉鹹酥雞誘人 凡人無法擋

文／曾瑜珠（台東縣）

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我不高不矮不胖也不瘦，本來覺得沒什麼，日子過得一般般，直到興起了想學跳舞的念頭，一進教室就看到學員各個身材婀娜多姿，窈窕動人，跳起舞來扭腰擺臀真是太美了！

於是，動了想減重的念頭，剛開始的時候，意志力堅強，把愛吃的鹹酥雞、零食、泡麵統統都忍著不吃，這些垃圾食物在家裡消聲匿跡，正式開始生機飲食，盡量吃原形食物也減少熱量的攝取。效果非常明顯，我足足瘦了3公斤，真是高興極了！我想只要繼續努力，一定可以達成減重的目標，擁有苗條的身材。

某一天，心情奇差無比，生活遇到瓶頸，騎機車停在紅綠燈下，看著往日最愛的鹹酥雞攤位大排長龍，香味撲鼻直衝腦門，心想先吃再說，吃一點點應該沒有關係吧！馬上買了一大包台灣國民美食鹹酥雞大快朵頤一番，吃完之後果然心情大好！

不過，也因此破功了！減重計畫宣告失敗，畢竟鹹酥雞的味道實在是太誘人、太美味了！拋棄它真的捨不得！

〈一口接一口〉嗑瓜子 熱量破表

文／韋韋（台北市）

年輕時，吃再多也身如輕燕；一邁入中年，喝水都會胖，為了體態及健康著想，務必斤斤計較。

有時嘴饞或是沒來由想吃東西時，就會想到鹹酥雞、雞排、薯條及麵包等，香甜酥脆的誘惑，一般人實在無法擋。一想到吃下去熱量破表，原本堅持的口欲就此前功盡棄，通常會選擇放棄，改吃高纖水果之類的，或是大量喝水，增加飽足感抵擋大魔王。

但有一項食物實在無法抵擋，因為它小小顆，就算多吃幾顆，也會安慰自己一小把瓜子微不足道，嗑瓜子嘴巴會一直動就會忘了雞排存在，小目標相對於大目標更容易實現，可以放心地吃。

瓜子有葵花子、南瓜子和西瓜子，皆有不同口味，有黑糖、焦糖、奶香、海鹽等口味，每種我都愛，它讓我喪失意志，不僅先吃了再說，還會一口接一口，等到發現時已經嗑了大半包，熱量反破表，接著悔恨交加，發誓再也不吃它，一定要與瓜子這小小大魔王勢不兩立。

〈不吃不甘心〉吃到飽 讓人非吃飽

文／魚（新北市）

每當在減重期間，我最怕遇到有人邀約去吃到飽餐廳聚餐。

在餐廳裡面對琳瑯滿目羅列著各式各樣的美食，不挑食的我覺得每樣食物皆散發出令人難以忍受的誘惑力，吸引我靠近。

生性節儉的我更是抗拒不了這些已花錢、又不能打包外帶回家的食物，眼睜睜看著旁人夾取品嘗，而自己只能在旁乾瞪眼猛吞口水，最後終究會抗拒不了滿滿美食的誘惑，手會不自覺地拿起盤子，這好吃、那也不錯，統統都夾一點，只嘗一口就好，看著愈拿愈多、愈積愈高滿滿一大盤的食物是不能浪費的，只好告訴自己先吃再說啦！減重時信誓旦旦說不吃的諾言，早已隨風遠遠逝去，減重就先放一邊等明天再說啦！

累積幾次減重破功的經驗後，最終只得在減重期，昭告身邊的親朋好友不行約吃飯，節儉、不挑食的我在吃到飽餐廳裡的每樣食物，都是破壞我執行減重計畫的元凶。

圖／陳佳蕙

〈有吃就有動〉期待蛋糕日 減重有動力

文／手荅人固棚（台北市）

減肥的宗旨：管住嘴、邁開腿，炸物、甜點都是少吃為上。偏偏住家附近新開了一間甜品店，每次運動完經過，總能通過透明櫥窗看到一塊塊模樣誘人的小蛋糕、造型可愛的麵包，忍不住會在心裡嘀咕：「哇，這個蛋糕看起來好好吃……」

沒過多久，在社群媒體上，愈來愈多的蛋糕影片推送到我眼前，不是美食博主去探店，就是手作達人在製作精美的蛋糕，著實是讓人愈看愈餓，肥也是減不下去了。

想吃小蛋糕的欲望到達了頂峰，甚至開始失去減肥的動力，愈來愈不想運動。於是我決定，去買一個蛋糕吃！說來也神奇，吃完蛋糕後，心情變好，減肥動力也提高了，一切又慢慢走上正軌。

至此，我漸漸對自己放開限制，一個禮拜吃一小塊蛋糕，平常的日子裡，也因為期待蛋糕日的到來，更有運動的動力了。

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