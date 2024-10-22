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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 鄭宇翔／房間無人

2024/10/22 05:30

◎鄭宇翔◎鄭宇翔

◎鄭宇翔

我一直在想像這樣的場景。

一個人在家的日常午後，陽光照進來，在木地板上，在白色的矮桌上，在牆壁上，像是扁平的雲，在房間裡和緩地移動著，被時間吹過生活的表面。空氣裡有發光的塵埃，發光的塵埃在輕柔的光裡，彷彿是來自於夢幻恍惚的細小沉積物。我在這樣的午後裡看著無聊的電視，頻道與頻道在切換，節目與廣告在切換，電視裡有時間，時間在走，塵埃與光的裡面也有時間，那裡面的時間是永恆。

我記得以前也有這樣的午後，在不同的地方，在不同的房間裡，感覺上差不多一樣。在這些場景相似無從被紀念的日常，我總是會無比透澈地感受到，存在本身的難以忍受。

有的時候我想著，昨天的我變成今天的我，今天的我變成明天的我，這是一件非常武斷的事情。人們要繼承過去的東西，再準備成為未知的東西。可是我不想變成什麼，我只想待在這裡，待在一個定點，就在這裡，可是這一切就是不肯停下來。

陽光照進了這裡，但是這裡與那裡都沒有分別。這裡只是地球上一個偶然的房間，偶然的處所，在另外的房間裡，有另外的光，就和這裡一樣。另外的光在另外的房間裡，一樣地被時間吹拂過另外的生活。我沒有那樣的生活，那是我不在的房間。

我克制不住一種想法，想要到世界上任何一扇門前面，敲一敲，然後進去看看。我不在的房間裡面有什麼？我永遠也不知道，因為我已經在這裡了，另外房間裡會有另外的我，也有可能沒有任何人。

你們能想像那個嗎？

一個完全沒有人的房間裡，陽光也是一樣地照進去，也是一樣地橫越在牆壁上，在家具上，在地板上，空氣裡也會有發光的塵埃，可是那裡沒有人，一個人也沒有，因為沒有人，所以時間也沒有意義，彷彿不存在了。

這是一件絕對讓人無法忍受的事。我也要在那裡才行，就像在這裡一樣，我必須趕到那個空房間去，必須趕到每一個空房間去。可是我到不了，因為我在這裡，就在這裡，然後時間在溜走，我們與永恆在擦肩而過。

我這個人存在的這一瞬間，不過是剛好在這個房間而已。沒有任何道理。外面永遠會有另外的房間，你不會在那裡，那裡沒有任何人。你要進到裡面，除非你不在這裡，除非你離開這個房間的時候，像是關燈一樣關掉自己的存在。●

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