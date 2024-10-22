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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 方郁甄／閉眼之前

2024/10/22 05:30

◎方郁甄◎方郁甄

◎方郁甄

「尼克有把握自己永遠不會死去。」

──厄內斯特．海明威

在每天太陽落山之際，四歲的我總趴伏在家裡那堵古銅漆剝蝕、菱格縫隙塞滿灰塵的鋁框紗門上，像隻乞討著日光餘熱以度過夜晚的變溫爬蟲，痴痴地凝視著逐漸衰弱、彷彿將死的太陽。夜晚的到來本身，在那時的我看來，就是個巨大的噩夢。我害怕著入夜；因為夜晚連結著的，是逃無可逃的睡覺時間。

童年的我曾經非常害怕入睡。當夜幕像一張巨大的流刺網，緩慢拖行於地面，捕獲整個幼小的我視野所及的世界時，我總在心底偷偷地掉下眼淚。但肉體總是很勇敢，它並沒有哭。肉體只是睜大著眼目送，眼睛睜大、大得像隻被自小客車車燈驚嚇得呆佇的山居哺乳類。在逐漸變得陌生的環境裡，肉體僵持著。不能真的哭出來，無論哀傷令我多想。如果真的哭了，又會被打了。

童年的我懼怕著睡，因為我害怕著意識斷離的瞬間。我總緊張著不知該如何睡去；明天甦醒的我，還會是同一個我嗎？會不會明天醒來以後，我就變得無法像今天那樣、順利地駕駛著自己的肉體了？

在模模糊糊之間，我感覺睡眠離死亡好近。睡著前那刻，意識的覆滅與臨終之際，有什麼區別呢？在媽媽快要把我打死的那幾組記憶負片裡，意識最終都像是跌落斷崖般垂直無預警地消亡，畫面消失像喀地關上燈，也像守夜不注意時，轉瞬跌進深酣的睡眠。我要死了、我先睡了，這兩句話在本質上或許是共相的。就像有人會對死者說晚安，藉此代替再見，而我則想叫每個粗暴地與我性交的人「媽媽」，不管對方是男是女。●

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