【家庭plus．生活停看聽】成長 痛並快樂著

圖／達志影像

文／April Chiu

「果然陪伴孩子成長，也會使自己再次重新成長，也果然，成長不會總是快樂的，也會有難過和痛苦。」和哥哥聊著育兒經的我，深感體會地在對話框裡打上這句話。

是呀，既然要成長，又怎麼能只有快樂？我回想起在那次罰站後，我知道家庭出遊時，不該在汽車後座吵鬧不休；在幾次不如意的分數後，我終於願意改變讀書的方法；在電話那頭的主管直白地告訴我：「妳不用跟我說第一次，不能因為妳第一次做這個表格，就做錯啊！」當頭棒喝的不少，在承受打擊的當下，往往痛苦不堪，但因為想成長，所以珍惜這些棒喝，並積極學習，好讓自己更好。

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成為母親後，我渴望著孩子的成長，在相處的日常裡，證實了孩子的成長，難以是一個人的成長，而是整個家庭的成長。

因為伴著孩子一日日成長，我發現了自己的不足，想讓自己更好；因為伴著孩子度過一個個難關，我發現難關中，往往也伴隨著大人需要克服的難題；因為一年年的過去，我知道生日願望不能要求快樂，因為成長必定摻雜苦痛，必定困難重重，但若能勇敢地接受挑戰、積極地處理難關、並且有家人的陪伴，跨過困難與苦痛後，喜悅必定伴隨而來。

獨一無二的孩子，讓身為母親的我，再也不能一意孤行。所以我因為孩子哭鬧要喝奶，早上無法再賴床；因為要接孩子下課，中午不能請假出遊；因為孩子需要充分的營養，晚餐不能再只是一桶炸雞配可樂；因為身教的重要性，駕駛座上不能再氣憤說出一聲Shit。不同的情境、不同的顧慮，一舉一動都把孩子的成長擺在前面，任性不得，偶爾埋怨，卻在不知覺間也成就了自己的成長。

我變得不再賴床，轉而享受晨光的沐浴；在工作仍有餘裕的時候，我不再請假外出，蹉跎時光，轉而回到家中，沉澱心靈，放鬆給自己找段空白；在晚餐菜單構思上，我不再胡亂進食，而是顧全均衡，甚至調整了進餐順序。

這些改變，起初的確是為了孩子，所以我會抱怨、與另一半衝突、在心中拉扯，思考每個身分不同的負擔。產生不悅的情緒、與家人爭執，一次次爆發、一次次溝通後，才能迎來每一個「小小的轉變」，而後成就了一個「更好」的狀態。我變得喜愛晨光、情緒穩定、飲食均衡。變成更好的狀態後，回首過程的苦痛，都變得甘之如飴，大概因為這「更好的狀態」，夠世俗、夠符合普遍認知，而讓人打從心底的踏實。

孩子漸漸長大，他們與我、我們的家庭都會一起成長，而「成長」本身不快樂，卻會帶來快樂，我們可以跟孩子一起面對不同的成長課題，預期一些會因為困難而帶來的苦痛。要記得，一起期待著那因為接受挑戰、克服困難，而即將隨之而來的，最踏實的快樂。

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