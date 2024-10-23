【自由副刊】 陳其育／7-11入我村

◎陳其育

◎陳其育

我在1980年出生，那一年台北街頭出現台灣第一家7-11。我和許多人一樣，曾在無數的地方進出無數家7-11，但我不曾想過，在我及台灣7-11出生的四十二年後，我會在老家村子遇見7-11。

老家依傍在濁水溪左岸，幾年一次的洪汛早已天翻地覆改變河川地貌，但家鄉的村子像被施了咒語般──改變得極為緩慢。長大離鄉後，每年偶爾返家，只見我熟悉的人們不斷老去，周遭環境卻與我多年前離去時相仿。

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前年村子開了第一家的7-11，近似凝滯的時空瞬間解封。

那年大年初二下午，開車北上載太太回娘家前，經過先前曾帶女兒去買戳戳樂的�仔店（這家是我兒時常拿壓歲錢買玩具槍的店），女兒吆喝：「停下來！我要買戳戳樂。」

買完戳戳樂上路，想著也許不久之後，村裡還會有第二家、第三家便利商店，但至少女兒已記得她人生第一盒戳戳樂是在哪裡買的。●

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