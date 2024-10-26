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【藝術文化】文策院TCCF大會 11月移師南港展覽館登場

2024/10/26 05:30

文策院院長盧俊偉（左起）、文策院董事長蔡嘉駿、文策院副院長張文櫻宣布2024TCCF將於11月5日展開。（記者董柏廷攝）文策院院長盧俊偉（左起）、文策院董事長蔡嘉駿、文策院副院長張文櫻宣布2024TCCF將於11月5日展開。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院舉辦的「2024創意內容大會Taiwan Creative Content Fest」，於11月5至8日在南港展覽館2館登場。今年以3大單元：「PITCHING 提案大會」、「MARKET 市場展」、「FORUM 國際論壇」為主軸，進行展會交流、國內外文化內容產業交易媒合等。文策院董事長蔡家駿昨（25）日於記者會表示，為提升商務感讓更多國際投資客願意參與，首度移至南港展覽館辦理，「今年韓國文化產業振興院（KOCCA）、京畿內容振興院，以及泰國動畫電腦圖學協會將首度來台灣設攤，進行商務交流，期待能促成更多國際合作。」

文策院表示，今年「PITCHING 提案大會」吸引50國製作團隊，近600件企畫案投件，最後由法、美、日、韓、緬、泰等21國、共62件企畫案脫穎而出，主辦大會將在提案前為團隊進行國際影人與製作人培訓工作坊，強化提案內容及表現。「MARKET市場展」則有來自全球的93家機構和業者參與，涵蓋影視、遊戲、動畫、出版等類型，共101個展攤，堪稱歷屆規模最大。「FORUM 國際論壇」今年舉辦15場論壇，由來自日、韓、泰、菲、新、英、美、法、德、印尼、馬來西亞、哥倫比亞、土耳其等13國、30位產業專家進行專講與對談，包涵綜藝、影視、動畫、兒少及IP內容等議題，更特別邀請韓國綜藝王牌製作人羅暎錫專場座談。

第5屆TCCF創意內容大會將在11月8日閉幕活動中，揭曉得獎提案，並舉辦頒獎典禮。活動詳詢TCCF官網。

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