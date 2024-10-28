《藝術文化》小提琴家詹曉昀明年接任TMAF藝術總監 將音樂的火炬傳遞給下一代

詹曉昀於TMAF首屆即在師資陣容中，將於2025年出任藝術總監。（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕父母皆來自台灣的國際知名小提琴家詹曉昀，將於2025年出任台北大師星秀音樂節（TMAF）藝術總監，詹曉昀擁有哈佛大學及茱莉亞音樂院雙學位，今年是他在紐約大都會歌劇院管弦樂團首席第25年，跨足學術與藝術的獨特背景，期盼能為TMAF注入全新活力。

TMAF由名家帶領學員造就許多經典演出現場，圖為2022年在國家音樂廳演出實況。（TMAF提供）

「我對台灣有很深的歸屬感和親切感，能夠奉獻於台灣的音樂教育和國際文化交流一直是我所期望的。」對於接任新職，詹曉昀表示，「除了頂尖的藝術水平和教育水準，這個音樂節對個人關懷和音樂社群的凝聚力也特別讓人感動，使師徒制得以發展成友誼和相互的尊重，我很榮幸能夠以嶄新的身分繼續為這獨特且重要的組織工作。」

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同時也是紐約茱莉亞音樂學院教授、曼哈頓音樂學院管弦樂演奏課程主任及阿波羅管弦樂團首席指揮的詹曉昀說，音樂家的責任不僅在於為愛樂者演奏，更在於將音樂的火炬傳遞給下一代，延續其精神與價值。

TMAF執行長陳則言表示，他與詹曉昀相識近30年，「詹曉昀有著非凡的音樂才華和人性光輝，我對他即將擔任TMAF藝術總監一職感到非常興奮。由於我們對TMAF在國際樂壇上所創造的價值及其對台灣音樂界的貢獻深具信心，我迫不及待想與他一同帶領TMAF前進。」TMAF營運長林士凱則指出，TMAF旨在培養年輕音樂人才，並促進國內外音樂藝術交流，每年邀請世界頂尖音樂家擔任師資，為學生提供國際級的音樂教育，相信在詹曉昀的帶領下，能為台灣培育更多優秀的音樂人才。

將於2025年擔任TMAF管弦樂團指揮的國際知名指揮家法比奧．路易西（Fabio Luisi）也表示，「詹曉昀是一位傑出的音樂家，也是一位出色的領導者，由他出任藝術總監一職，將為TMAF帶來更多可能性，我完全支持並樂見其成。」

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