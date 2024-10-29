【藝術文化】台中歌劇院年度旗艦製作 威爾第《法斯塔夫》完整劇場版台灣首演

大醋桶福特先生（右4）準備揭發法斯塔夫與妻子艾利綺幽會，眾人手忙腳亂。福特先生由聲樂家丁一憲與陳翰威分飾。（台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院2024年度旗艦製作，將演出義大利歌劇代表人物威爾第的最後一齣歌劇《法斯塔夫》，也是此作在台灣首次完整劇場版，重製東京新國立劇院的版本，由準．馬寇爾（Jun Märkl）指揮NSO，攜手來自義大利、克羅埃西亞、日本、韓國、台灣的優秀歌手共同演出，昨（28）日彩排，細緻考究的舞台服裝也首度曝光。

莎士比亞名劇《溫莎的快樂婦人》中，貪財又好色的法斯塔夫，想藉由對溫莎郡上2位有錢紳士的夫人獻殷勤，騙取她們丈夫的錢財，結果卻被夫人們識破、惡整，還順便教訓了大男人的老公們。威爾第於1893年完成這部歌劇《法斯塔夫》，是威爾第少見的喜劇作品，也是他最後一部歌劇作品。

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雙卡司集結多國聲樂家 挑戰高超技巧

2位輪流飾演「法斯塔夫」的義大利聲樂家中，路奇歐．蓋洛（Lucio Gallo）表示，此作可說是威爾第所有歌劇作品的總結，法斯塔夫嘗試同時追求2位富有的夫人，同時也將手伸入她們丈夫的錢袋中，認真以為自己能迷倒身邊的人，正是此劇的精髓。塞吉奧．維塔萊（Sergio Vitale）則說，滑稽的老男人法斯塔夫是與眾不同的「威爾第男中音」角色，自以為優秀、洞察了人生，「或許他真正的祕密是懂得自嘲，當所有人都在嘲笑他時，他也說沒關係，這就是人生！」

聲樂家塞吉奧．維塔萊（Sergio Vitale）於11月1日、11月3日兩場次中飾演「法斯塔夫」，深刻詮釋角色洞察人生的體悟。（台中國家歌劇院提供）

另一個主要角色「艾利綺」夫人，由台灣知名女高音林慈音與日本女高音森野美咲輪流飾演，林慈音認為，在歌劇角色裡，艾利綺是難得且少見的強勢角色，當她知道丈夫要將女兒娜妮塔許配給凱烏斯醫生後，就略施小計破壞丈夫的計畫，反讓女兒與心愛的人順利在一起。森野美咲則說，劇中不少難度頗高的演唱段落，如同九重唱〈要一起給法斯塔夫好看〉，眾人在快速且複雜的節奏裡，呈現出七嘴八舌的氛圍，保持對話感與精采的音樂層次。

聲樂家林慈音於11月1日、11月3日兩場次中飾演「艾利綺」。（台中國家歌劇院提供）

韓國聲樂家丁一憲此次飾演最戲劇化的角色「福特」，在第二幕裡，他化名試探法斯塔夫，從一個非常紳士的樣子，得知妻子即將與法斯塔夫幽會，轉成嫉妒與憤怒，情緒高潮起伏十分明顯，丁一憲有很細膩的呈現；同樣飾演福特的陳翰威則覺得，雖然福特是個大男人，但在情感處理上，卻是十分笨拙的大醋桶。

人生很嚴肅認真 卻也充滿歡樂

這齣歌劇被視為「歌唱的莎士比亞喜劇」，《法斯塔夫》除幾首詠嘆調外，都是重唱，具有極高藝術性的作曲技巧，能將眾多不同的角色合而為一，歌手需要有非常高超的技巧才能將重唱完整呈現，樂團也要有很強的實力。

聰慧機敏的梅格（左）與奎克利夫人（右）由聲樂家鄭海芸與耶萊娜．科爾迪奇（Jelena Kordić）分飾。（台中國家歌劇院提供）

指揮準．馬寇爾表示，以作曲的角度來看，本劇以賦格作結相當精妙，結尾時每個角色都宣稱人生很嚴肅認真，卻也充滿歡樂，〈人生不過是個玩笑〉被不同歌手以不同的聲音及合唱團輪流唱出，瀟灑幽默帶出作曲家高齡80歲的人生體悟，是相當複雜的編排，但聽起來極具趣味，是《法斯塔夫》的一大看點。

另一大看點則是舞台暨服裝設計，全由東京新國立劇院原裝運送來台。設計者伊莎貝拉．拜瓦特忠實呈現莎士比亞創作年代的時空背景，參考17世紀荷蘭黃金時期的畫作，重塑當時歐洲社會的庶民日常，在劇場中充分運用光影效果，整體時代人物的真實性與質感，像極了荷蘭黃金時代偉大畫家維梅爾畫中人事物，為此，歌劇院還特別製作了〈從歌劇看名畫〉短片，可於Opentix觀賞。

《法斯塔夫》將於10月31日至11月3日，在台中國家歌劇院大劇院連演4場。

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