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【藝術文化】客家文化基金會攜手僻室劇團 打造客家大戲《水梨》
客家大戲《水梨》將於10月31日至11月2日在台北客家音樂戲劇中心2樓劇場演出。（僻室House Peace提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕由台北市客家文化基金會主辦的「客家藝展平台計畫」，2024年度旗艦製作《水梨》，與「僻室」劇團攜手打造，將於10月31日至11月2日在台北客家音樂戲劇中心2樓劇場演出。
《水梨》劇本由客家籍新銳劇作家陳弘洋編寫，透過自身對於客庄家鄉的情感，描繪鍾家為家族水梨園的去留，展開家庭過往的愛恨情仇，透過劇中人物對土地、家族傳統與現實利益衝突，呈現的不只是一個發生在客家庄的故事，更是許多台灣家族的縮影。
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演員卡司，包括金曲歌后吉那首次挑戰全本舞台劇，另有本屆金鐘獎最佳兒少節目主持人獎得主彭浩秦，資深劇場演員安源良，新星女伶吳靜依等，都為此劇獻上客語台詞處女秀。
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