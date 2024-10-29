【自由副刊】 吳佳駿／山上的他們 － 2之2

圖◎徐至宏

◎吳佳駿 圖◎徐至宏

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U

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上山那天下著大雨，U整頭像海藻般出現在我們面前時，所有人都以為這是個做事不牢靠的人。但兩天後，我們完全明白，這大叔有夠罩的。

U的有能基本上可以用數字來說明。在U上山之前，一百位左右的登山客要吃晚餐的話，從出餐到洗碗，最後員工們自己的晚餐準備結束，晚餐開飯大約是七點五十。而U熟悉整個流程後，我們提早到七點十分就可吃飯了。如果是和他搭檔一起工作，不管是廚房清潔還是整理直升機運送物資，總是可以完全安心地把一半交給他，因為知道U一定會把工作完成，然後還多做了些細心的整備，讓整個作業更流暢。

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在山下的交流中心還有工作的他，這已經是第二次來山屋打工了。去年，他也像今年一樣把自己的有薪假全部請完，到另一個山頭的山屋去工作了三個禮拜。問他這裡和之前的山屋有什麼區別，他說，這裡真的吃很好。

「比山下吃的好太多了。」

這點大約所有人都有同感。光是正常三餐的飲食，就可以讓大部分在山下只吃兩餐或一餐的人胖上不少。特別我們山莊徵人要求廚房能力，上來打工的伙伴各個出身不同的料理訓練。試想有誰在城市生活還能每天早上用高湯煮味噌湯喝？每個晚上餐桌上有炸物沙拉日菜中菜洋菜印度菜二十多盤菜？時不時還有自製的布丁鯛魚燒一類的點心？難怪A，那個常駐隊員說他這個夏天在我們山莊，目標就是要長五公斤的肉 。

會想上山工作的人，大多熱愛自然。平時在閒聊，有七成左右話題是圍繞在不同的山和不同的島嶼，哪裡可以看到什麼鳥或什麼昆蟲，哪一個休息站或哪裡牧場的什麼很好吃。而U在這方面簡直是有求必應，從北方的禮文島一直到太平洋中央的小笠原群島，從宮之浦岳一直到恐山，整個日本被他轉了又轉。而且從他的言談中可以得知，他並不是像我觀光客式的集點，去很多地方但大多一輩子都只會去一次。對於這些山和島，他總是一去再去。看了常念岳的夏天的花開也要記住冬天的天空，吃了廣島當季的牡蠣在鯉魚隊打進冠軍賽時去感受現場。U的週末基本不會在家，住居對他來說就只是下班跟上班之間睡覺的地方。只要工作日一結束，那個適合小酌的晚上，他總是直接開車出發朝著某個遠方。

不過這樣熱愛到處亂跑的他，日本百名山裡，他只爬了九十九座。我一直很好奇，最後那一座沒有爬上去的，是哪座山。

我和U的感情甚好，可能是因為我們是最常在休息時間不待在室內，而是跑到山道邊的岩石上坐著，端著咖啡看著下方圈谷的兩人。也因此，我們聊了很多。

一天早上，我和U站在水槽前洗碗。那天早上用餐人數七十人左右，分量不多，所以我們也工作得閒適。他跟我說到一個一年一次，會辦在青森附近的「日本一周大會」，參加的人都是用各種方式，徒步、腳踏車、重機、露營車等等環日本一周的人。在一個巨大的草地上，沒什麼任務，就是一群戶外玩家把用品都帶過去，在那邊炫耀自己的車功能多帥氣、加熱爐多輕便泡出來的咖啡多好喝、拍到的哪台火車代打跑那條路線多稀有之類或哪座星空拍到的流星雨多夢幻。U說他在我這個年紀時，被高中時的「大親友」，但也是大損友拖去參加這個大會。高中的好友熱衷此道，特別過了二十七歲，更像著了魔般不斷往外頭跑。那時已經在上班的U，常常收到好友傳來消息，現在在群馬跟人一起挖恐龍的骨頭、現在在天草被海豚追、現在在檀原修指定文化財的屋頂之類意義不明的訊息。

剛升小主管的U迎接第一個過年時，也被好友以慶祝的名義，半拉半強迫地一起完成環北海道一圈的壯舉。冬天的北海道喔。後來斷斷續續，U會看休假時好友在哪裡，若能參加個幾天，就一起旅行一段路，或爬一座山。「日本一周大會」就是其中一次的嘉年華。可以說，高中和大學都是標準「帰宅部」的他，是因為好友的拐騙，才在二十七歲開始爬山的。

「日本一周大會」結束後十個月左右，U接到這個高中「大親友」因癌症去世的消息。那時的他才知道，自己好友突然像拋下一切般到處亂跑，看想看的地方做想做的事情，是有原因的。

那天是8月8日。我和U的手不斷交錯在盆子中水面的上下，窗外看出，山還濃得正夏的綠，幾朵雲在我們眼前飄得很慢。U年紀大我許多，是個勉強能當我爸爸的年紀。我聽著U說的這些，他在我這個年紀發生的事情，突然一陣酸楚。我與我的父親並不是十分親近，特別是成年後，因為我們相信的東西不同到有些許牴觸，所以更像活在不同的世界裡。我想我這輩子沒辦法和父親像U這樣，用同樣的喜好同樣的頻率，了解對方身上的種種，跟他說我的故事，和知道他，在我這個年紀的時候，發生了什麼，還有，在想什麼。

U下山那天，天氣很晴朗。我一個人坐在平時我和U喝咖啡的岩上半天，看著他在最遠的一個山坳和我揮手，直到小小的身影完全被雲淹沒。

山上的人大多善良且真誠，畢竟這裡的生活沒什麼好追求也沒什麼好比較。山上相遇的大家，下山後散得一個比一個還遠。或許正是山才能讓這麼多怪異的人聚集在一起，也正是山，才讓我有機會好好地，看著他們到最後一眼，全力地記住他們。●

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