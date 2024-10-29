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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 葉琮／雙人防禦工事

2024/10/29 05:30

◎葉琮◎葉琮

◎葉琮

戀人去看石滬，總想對彼此說：這是我為你做的。

那些捧在手心的星沙與白貝，無論多呵護，總會找到縫，滲透兩人中間，像這座需要反覆修築的石滬，浸泡在海與天的交界，任淚水侵蝕，意志鬆動。

人字蝶最擅長鑽漏洞，伸著長口器，前來東敲西啄，前來吻；海葵的觸手一張一縮，像那一天，兩人伸出打勾勾的小指頭，只是誓言都乾枯了，在風化的時候產生銳角。我們都別再去碰，任其荒涼，成為黯淡而多稜角的藤壺。

潮水漲至石滬的心坎，運來泥沙與魚群，我最初認識的紅甘鰺，七美人喚牠沙午，在水中，牠繫上一條最好認的黃絲帶，而你最害怕鸚哥魚的利嘴，聽說海邊的珊瑚沙，有一半為牠們所嚼碎，剩下的一半，才交給風、水流和浪的夢囈。而倒吊魚咧著似笑非笑的一張嘴，朝手中的餌游來，即使我們高舉雙手投降，雙腿也得閃避牠們暗藏於尾鰭的一根毒刺。

趕在下一次退潮，雙手再也不敷使用，縱然長出千萬隻觸手，捂住每一孔洞、每一道罅隙、每一處隱隱成形的裂痕。

曾經捧在手心的，適合從手中掉落，而再無法從手中落下的，烙成掌紋，刺穿肌膚的甲冑，像海膽的刺，當初根本不該拾起。

這道防禦工事，兩顆心的形狀，早已有缺。築到今天，便不必追問，那缺，究竟是你對我做的，或是我對你做的了。●

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