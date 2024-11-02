自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】鎖水烹調 更美味

2024/11/02 05:30

鎖水烹調 更美味鎖水烹調 更美味

文、食譜示範／我愛Staub鑄鐵鍋敘事大師群

我們平常使用的很多食材都帶有豐富的水分，例如像白菜、蘿蔔、番茄都是多水的蔬菜，肉類也含有高達六成的水分。所以如果可以充分運用這些水分來烹調，沒有稀釋過的滋味更加濃縮，自然就會好吃，也能夠減少調味料的使用。

鑄鐵鍋的密封度高，水氣會在鍋中回流，不太容易流失，可以比一般鍋具更充分達到「鎖水」的作用。等於是利用食材本身的水分來烹調，把鮮味都留住了，不需要多加水，滋味與層次自然更豐富。

鎖水料理以食材本身的水分烹調時，堆疊的順序很重要，要讓出水量多的食材放在底層，這樣才會有足夠的水分釋出，接著放菇類和耐煮但水分少的食材，最後才是肉類。

依照不同料理，所需要的水分也不一樣。除非食材的水夠多，不然加入少量水或是醬油、料理酒等等調味料增加水分，才不容易失敗；鑄鐵鍋的熱度很高，烹調時一律不建議開大火，小火溫度已經很夠，如果開大火反而容易燒焦、過乾。

札幌雞腿湯咖哩札幌雞腿湯咖哩

札幌雞腿湯咖哩

材料：

雞腿肉2隻、玉米、香菇、南瓜、櫛瓜、紅黃彩椒、青椒、茄子、蓮藕、花椰菜、秋葵、紅蘿蔔、馬鈴薯適量、水煮蛋2顆、水1000cc、橄欖油1大匙

湯底：洋蔥1顆、蒜頭6瓣、薑10g、番茄2顆、蘋果1/4顆

醃料：咖哩粉1小匙、鹽2小匙

調味料：S&B咖哩粉1大匙、Masala咖哩粉1大匙、味醂2大匙、醬油2大匙、鹽適量、黑胡椒適量

做法：

1.雞腿肉用醃料醃30分鐘。

2.湯底的洋蔥切丁，蒜頭、薑、番茄、蘋果都磨泥，其餘蔬菜切塊。

3.鍋中放橄欖油1大匙，熱油後放入雞腿肉，煎到表面上色後取出。

4.原鍋放入洋蔥，炒至金黃色，再加入蒜泥、薑泥炒香後，加入咖哩粉拌炒一下，接著加入蘋果泥、番茄泥、水、味醂和醬油（鹽、黑胡椒視需要酌量添加），煮滾轉米粒火燉煮20分鐘後，加入雞腿肉、紅蘿蔔、馬鈴薯、玉米，再燉煮15-20分鐘。

5.將香菇、南瓜煎熟，紅黃彩椒、青椒、茄子、蓮藕、櫛瓜煎上色，花椰菜、秋葵汆燙。

6.取湯盤盛裝湯汁，依序擺上燉好的雞腿肉、煎好的蔬菜和水煮蛋即完成。（食譜提供：Leila Tsai）

茄汁虱目魚茄汁虱目魚

茄汁虱目魚

材料：

無刺虱目魚肚1片、番茄中型1顆（或8-10顆小番茄）、洋蔥1/4顆、櫛瓜1/2條、西洋芹1大匙、青橄欖3-4顆、杏鮑菇1根、蒜末1小匙、地瓜粉1-2大匙、香菜末（點綴用）少許、檸檬汁（點綴用）少許

調味料：鹽適量、胡椒粉適量、番茄醬1小匙、米酒1-2大匙、味醂1大匙、巴薩米克醋1小匙

做法：

1.番茄切小塊。青橄欖對半切。櫛瓜、杏鮑菇切片。洋蔥、西洋芹均切末。

2.虱目魚切片，抹上適量的鹽與胡椒粉調味，再均勻沾裹地瓜粉，入鍋煎定型備用。

3.鍋中加入番茄、洋蔥、櫛瓜、西洋芹、青橄欖、杏鮑菇、蒜末、番茄醬、米酒、味醂，蓋上鍋蓋煮5分鐘。

4.開蓋後加入虱目魚，淋上巴薩米克醋，上蓋續煮3分鐘。

5.起鍋前撒上百里香或香菜等點綴，並擠上檸檬汁即完成。（食譜提供：莎莎）

韓式魚頭鍋韓式魚頭鍋

韓式魚頭鍋

材料：

鮭魚頭1/2顆、韓式泡菜250g、嫩豆腐1塊、洋蔥300g、蔥1根、鴻喜菇1包、食用油1大匙、水400cc

醃料：米酒2大匙、鹽1大匙

調味料：韓式辣醬2大匙（依個人喜好增減）、番茄醬2大匙、味醂2大匙

做法：

1.把鮭魚頭用醃料醃15分鐘。

2.洋蔥切絲，蔥切花備用。

3.起油鍋，煎魚頭至兩面金黃。

4.依序加入洋蔥絲、鴻喜菇炒香，再加入調味料拌勻。

5.加入韓式泡菜拌炒均勻後，挖入豆腐，再加入適量的水淹過魚頭，煮滾後計時轉米粒火煮10分鐘。（食譜提供：Coco）

破布子蛤蜊破布子蛤蜊

破布子蛤蜊

材料：

蛤蜊1斤（600g）、蒜頭6瓣、辣椒1根、九層塔少許

調味料：米酒1/2杯（30cc）、破布子2大匙、鹽少許、白胡椒少許

做法：

1.蒜頭切末，辣椒切圈。

2.鍋熱後，將蒜末與辣椒炒香，再加入蛤蜊、倒入米酒。

3.接著加入破布子，稍微拌炒一下。

4.當蛤蜊一開口，加入鹽、白胡椒調味，最後放九層塔拌一下就完成。（食譜提供：Lanlan Chen）

（圖片提供／《台灣廣廈）（圖片提供／《台灣廣廈）

（圖片提供／《鑄鐵鍋家料理2.0：以原味創造美味！100道活用鎖水烹調技法的幸福料理》台灣廣廈）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應