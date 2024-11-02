【家庭plus．美味教室】鎖水烹調 更美味

鎖水烹調 更美味

文、食譜示範／我愛Staub鑄鐵鍋敘事大師群

我們平常使用的很多食材都帶有豐富的水分，例如像白菜、蘿蔔、番茄都是多水的蔬菜，肉類也含有高達六成的水分。所以如果可以充分運用這些水分來烹調，沒有稀釋過的滋味更加濃縮，自然就會好吃，也能夠減少調味料的使用。

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鑄鐵鍋的密封度高，水氣會在鍋中回流，不太容易流失，可以比一般鍋具更充分達到「鎖水」的作用。等於是利用食材本身的水分來烹調，把鮮味都留住了，不需要多加水，滋味與層次自然更豐富。

鎖水料理以食材本身的水分烹調時，堆疊的順序很重要，要讓出水量多的食材放在底層，這樣才會有足夠的水分釋出，接著放菇類和耐煮但水分少的食材，最後才是肉類。

依照不同料理，所需要的水分也不一樣。除非食材的水夠多，不然加入少量水或是醬油、料理酒等等調味料增加水分，才不容易失敗；鑄鐵鍋的熱度很高，烹調時一律不建議開大火，小火溫度已經很夠，如果開大火反而容易燒焦、過乾。

札幌雞腿湯咖哩

札幌雞腿湯咖哩

材料：

雞腿肉2隻、玉米、香菇、南瓜、櫛瓜、紅黃彩椒、青椒、茄子、蓮藕、花椰菜、秋葵、紅蘿蔔、馬鈴薯適量、水煮蛋2顆、水1000cc、橄欖油1大匙

湯底：洋蔥1顆、蒜頭6瓣、薑10g、番茄2顆、蘋果1/4顆

醃料：咖哩粉1小匙、鹽2小匙

調味料：S&B咖哩粉1大匙、Masala咖哩粉1大匙、味醂2大匙、醬油2大匙、鹽適量、黑胡椒適量

做法：

1.雞腿肉用醃料醃30分鐘。

2.湯底的洋蔥切丁，蒜頭、薑、番茄、蘋果都磨泥，其餘蔬菜切塊。

3.鍋中放橄欖油1大匙，熱油後放入雞腿肉，煎到表面上色後取出。

4.原鍋放入洋蔥，炒至金黃色，再加入蒜泥、薑泥炒香後，加入咖哩粉拌炒一下，接著加入蘋果泥、番茄泥、水、味醂和醬油（鹽、黑胡椒視需要酌量添加），煮滾轉米粒火燉煮20分鐘後，加入雞腿肉、紅蘿蔔、馬鈴薯、玉米，再燉煮15-20分鐘。

5.將香菇、南瓜煎熟，紅黃彩椒、青椒、茄子、蓮藕、櫛瓜煎上色，花椰菜、秋葵汆燙。

6.取湯盤盛裝湯汁，依序擺上燉好的雞腿肉、煎好的蔬菜和水煮蛋即完成。（食譜提供：Leila Tsai）

茄汁虱目魚

茄汁虱目魚

材料：

無刺虱目魚肚1片、番茄中型1顆（或8-10顆小番茄）、洋蔥1/4顆、櫛瓜1/2條、西洋芹1大匙、青橄欖3-4顆、杏鮑菇1根、蒜末1小匙、地瓜粉1-2大匙、香菜末（點綴用）少許、檸檬汁（點綴用）少許

調味料：鹽適量、胡椒粉適量、番茄醬1小匙、米酒1-2大匙、味醂1大匙、巴薩米克醋1小匙

做法：

1.番茄切小塊。青橄欖對半切。櫛瓜、杏鮑菇切片。洋蔥、西洋芹均切末。

2.虱目魚切片，抹上適量的鹽與胡椒粉調味，再均勻沾裹地瓜粉，入鍋煎定型備用。

3.鍋中加入番茄、洋蔥、櫛瓜、西洋芹、青橄欖、杏鮑菇、蒜末、番茄醬、米酒、味醂，蓋上鍋蓋煮5分鐘。

4.開蓋後加入虱目魚，淋上巴薩米克醋，上蓋續煮3分鐘。

5.起鍋前撒上百里香或香菜等點綴，並擠上檸檬汁即完成。（食譜提供：莎莎）

韓式魚頭鍋

韓式魚頭鍋

材料：

鮭魚頭1/2顆、韓式泡菜250g、嫩豆腐1塊、洋蔥300g、蔥1根、鴻喜菇1包、食用油1大匙、水400cc

醃料：米酒2大匙、鹽1大匙

調味料：韓式辣醬2大匙（依個人喜好增減）、番茄醬2大匙、味醂2大匙

做法：

1.把鮭魚頭用醃料醃15分鐘。

2.洋蔥切絲，蔥切花備用。

3.起油鍋，煎魚頭至兩面金黃。

4.依序加入洋蔥絲、鴻喜菇炒香，再加入調味料拌勻。

5.加入韓式泡菜拌炒均勻後，挖入豆腐，再加入適量的水淹過魚頭，煮滾後計時轉米粒火煮10分鐘。（食譜提供：Coco）

破布子蛤蜊

破布子蛤蜊

材料：

蛤蜊1斤（600g）、蒜頭6瓣、辣椒1根、九層塔少許

調味料：米酒1/2杯（30cc）、破布子2大匙、鹽少許、白胡椒少許

做法：

1.蒜頭切末，辣椒切圈。

2.鍋熱後，將蒜末與辣椒炒香，再加入蛤蜊、倒入米酒。

3.接著加入破布子，稍微拌炒一下。

4.當蛤蜊一開口，加入鹽、白胡椒調味，最後放九層塔拌一下就完成。（食譜提供：Lanlan Chen）

（圖片提供／《台灣廣廈）

（圖片提供／《鑄鐵鍋家料理2.0：以原味創造美味！100道活用鎖水烹調技法的幸福料理》台灣廣廈）

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