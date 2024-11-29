【藝術文化】立陶宛室內樂團12月首訪台 攜手國台交 聯演經典曲目饗樂迷

立陶宛室內樂團將首度登台演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪、陳建志／綜合報導〕文化外交是台灣走向國際的最佳管道，近年國內樂團透過國際巡演讓世界聽見台灣的聲音，也藉出訪期間與各國文化界交朋友，邀請具代表性的表演團隊訪台演出，即將於12月首訪台並攜手國立台灣交響樂團演出的立陶宛室內樂團（Lithuanian Chamber Orchestra），即是一次古典音樂的跨國合作。

立陶宛室內樂團藝術總監謝爾蓋．克雷洛夫也是知名小提琴家。（國台交提供）

談到與立陶宛室內樂團的緣分，國台交團長劉玄詠表示，國台交於2022年獲文化部與外交部支持，以及駐立陶宛台灣代表處協助，以20人編制的弦樂團首訪立陶宛巡演，成為首支在立陶宛演出的台灣交響樂團，並在立陶宛國家愛樂協會音樂廳，以及考納斯市立愛樂樂團音樂廳留下精采足跡，不僅加深台灣與立陶宛之間的文化交流，也讓兩國音樂界建立了更加緊密的聯繫。

請繼續往下閱讀...

國台交中提琴首席蕭惠珠。（國台交提供）

該趟巡演期間，國台交也邀請立陶宛作曲家來台參與交流，並擔任NTSO青年音樂創作競賽評審等，後來更促成知名小提琴家謝爾蓋．克雷洛夫（Sergej Krylov）領軍的立陶宛室內樂團首訪台。

立陶宛室內樂團創立於1960年，60多年來的巡演足跡遍及世界各地，如柏林愛樂廳、阿姆斯特丹皇家大會堂、萊比錫布商大廈音樂廳等。「我們非常榮幸能與立陶宛室內樂團合作，無論是兩個樂團間的默契配合，還是音樂風格的碰撞，都將為觀眾帶來一次獨特且不同尋常的音樂體驗。」劉玄詠說，「我們期待透過這樣的合作，與世界頂尖樂團進一步交流。」

「立陶宛室內樂團與國台交」音樂會，將於12月6日在國台交演奏廳演出，由該團藝術總監也是小提琴家的克雷洛夫擔綱指揮，除將呈獻孟德爾頌的《仲夏夜之夢》序曲、德弗札克第9號交響曲《新世界》之外，也將與國台交中提琴首席蕭惠珠聯演莫札特的《降E大調交響協奏曲》。劉玄詠指出，此次音樂會的曲目選擇極具挑戰性，同時充滿張力，可說將經典作品以全新方式呈現，期盼透過這此聯演，不僅能呈現出獨特的音色與聲部交織，也讓觀眾感受到音樂無界限的魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法