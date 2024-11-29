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【藝術文化】2024工藝之夢特展登場 驚艷職人精采作品

2024/11/29 05:30

2024年「國家工藝成就獎」得獎者陳景林的染織代表作品。（工藝中心提供）2024年「國家工藝成就獎」得獎者陳景林的染織代表作品。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心攜手新光三越文教基金會舉辦「2024工藝之夢」特展，展出逾百件作品，呈現台灣工藝、培育工藝人才及擴散工藝創新的協作精神。即日起至12月10日於新光三越信義新天地A9的9樓登場。

康怡茜《竹藝六想》為2024「台灣工藝獎」工藝設計組一等獎作品。（工藝中心提供）康怡茜《竹藝六想》為2024「台灣工藝獎」工藝設計組一等獎作品。（工藝中心提供）

工藝中心主任陳殿禮昨（28）日於開幕記者會上表示，工藝創作者將創作理念轉譯，再融合美學觀點，呼應當代思潮，秉持專一和初心與時俱進地活化傳統工藝，推廣微型工藝融入生活環境，形成良善的產業循環和文化反饋，精采內容都將在展中完整呈現。

「2024工藝之夢」展出內容包含2024年「國家工藝成就獎」染織藝師陳景林代表作、「TCA台灣工藝獎」58件創作獎得獎作品、5件協作獎獲獎案及「台灣綠工藝品牌」50組認證作品，並有特別工藝主題展覽區，邀請徐橘喵陶藝、花蓮玉里家具職人團隊木想傢及木箔創作家呂珮如共同展出。台北展出完畢後，將於12月20日至2025年1月1移師至新光三越台中中港店10樓續展。

除展覽外，還有「新藝商號」工藝主題市集及12種「好玩藝設計講堂」等豐富內容，並邀請「地景氣味研究室」營造展場沉靜香氛，透過精緻手作與細膩的感官體驗，打造獨特的生活質感。展覽詳詢台灣工藝獎網站與工藝中心官方臉書。

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