【藝術文化】林小杯 劉旭恭前進墨西哥 拓展台灣童書西語市場

林小杯（左）在文策院與Castillo及IBBY Mexico合辦的工作坊中，將帶領參加者進行壁畫創作。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕西語出版業界最大規模展會「2024墨西哥瓜達拉哈拉書展」將於11月30日至12月8日登場。今年台灣館由文化內容策進院主辦，以「How Far Will I Go?」為主題，展示台灣44家出版社、126本原創書籍，並與書展大會共同邀請已出版西語作品的台灣創作者林小杯與劉旭恭前往，與西語讀者現場交流互動。

文策院表示，看準龐大且持續成長的西語兒少市場，文策院更首度串聯墨西哥書店通路舉辦台灣童書展，活動遍及墨西哥全國主要城市，包含擁有90年歷史且深具影響力的Fondo de Cultura Económica、墨西哥最大連鎖書店Librerías Gandhi等，深入當地零售市場，擴大推廣效益。

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林小杯將會在當地學校舉辦250人的大型分享會，墨西哥出版社Castillo及IBBY Mexico（國際兒童圖書評議會）更將舉辦林小杯的創作工作坊，提升台灣創作者在西語童書市場的知名度。劉旭恭也將以《橘色的馬》故事內容，帶領3場FIL Niños大會兒童展區活動。

此外，文策院也首次聯手墨西哥書店通路，於書展展示10本已外譯成西語的台灣圖像作品，包含幾米《明天，我會去到什麼地方？》、梁雅怡《河馬媽媽分鬆餅》與海狗房東、陳沛珛《他們的眼睛》等作品。

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