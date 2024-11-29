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【藝術文化】林佳鋐鋼琴獨奏會 北中巡演

2024/11/29 05:30

（圖：林佳鋐提供）（圖：林佳鋐提供）

旅法十餘年並在法國獲獎無數的鋼琴家林佳鋐，最新獨奏會巡演今（29）日晚間在台北國家音樂廳登場，緊接著將於12月1日下午在台中國家歌劇院大劇院演出。

林佳鋐出生於台北，2010年以16歲考取國立巴黎高等音樂暨舞蹈學院，求學期間曾多次在巴黎及法國其他城市，以及代表學校至西班牙、義大利、瑞士、瑞典等國家演出。並於2020年取得巴黎師範音樂院最高演奏家文憑。曾獲法國瑪耶國際鋼琴大賽第3名及最佳潛力獎、夏圖鋼琴大賽首獎及里昂國際鋼琴大賽銅牌大獎，是近年來備受歐洲樂壇矚目的年輕亞洲鋼琴家。

林佳鋐近年在台灣除多次舉辦獨奏會外，亦參與室內樂演出，包含NSO室內樂集「蕭斯塔科維契的絃音」並錄製專輯；今年發行首張個人專輯《德布西24首前奏曲》。

此次音樂會，曲目包括巴洛克時期拉摩（Rameau）的作品，與後浪漫樂派神祕主義的史克里亞賓（Scriabin）作品，林佳鋐將以獨到的視野以及精湛的技巧，展現其深度藝術內涵的淬鍊。（文：記者凌美雪，圖：林佳鋐提供）

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