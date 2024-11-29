自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】面對生命中烏雲

2024/11/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

戲劇永遠離不開家庭、親情的主題，也是真實人生的縮影，短短兩個小時上下，卻能透過對白、互動、鏡頭……隨著一幕幕劇情交替，在劇中人身上，投射各自的情感，當了解劇本改編自真實故事，更容易入戲，「在別人的故事裡，流著自己的眼淚」很傳神的道出看戲者的狀態。

人生並不都是幸福劇情，高低起伏在所難免，《我們的想念練習》（Cloud Under The Roof）是真實故事。保羅、茱莉亞和莉莉一家幸福歡樂，在茱莉亞於長跑比賽中，突然頭疼倒下而大轉變。茱莉亞動脈瘤驟逝，一切彷彿暫停，保羅難以面對喜愛運動、健康開朗的妻子離世，悲傷無法言喻，但看著才國小的女兒，他只能壓抑情感，身兼母職照顧女兒。

不論任何年紀，面對重大的失落議題，通常會經歷否認、憤怒、討價還價、妥協與接受等不同階段，保羅的複雜情緒沒有抒發管道，仍處於不想面對，甚至在莉莉用計騙他去學滑翔機，他看到女兒和教練的熟悉，知道妻子生前都會帶著莉莉一起上課，他吃驚之際，猜疑妻子可能和教練有戀情，對教練大發火，看似憤怒的背後藏著猜忌。

失去母親，又面對不與她談心的父親，莉莉開始經常躲上屋頂的閣樓。當莉莉被發現在閣樓上，好像在和誰說話時，她說媽媽都會在閣樓和她對話，正如原文片名，屋頂下隱藏著烏雲（cloud），身邊的大人，都認為她是用這方式在表達難過與想念，說這是她的幻想，但莉莉不斷堅持著，只要有心事，就跑上閣樓，保羅猶豫著不敢上樓，擔心又不知所措。

無法談論失去摯愛的悲傷與思念，情感無處渲洩，孩子總是躲在閣樓，各種挑戰接二連三，生活裡的現實包括少了收入，揹著重重的房貸，銀行要收回房子，他們的生活幾乎被摧毀。悲傷轉為憤怒的他，終於接受建議尋求諮商，但並未卸下心防。

戲裡有段保羅和諮商師在派對相遇，他質疑對方根本不懂他，諮商師分享她13歲時，因車禍失去父母，保羅有些震撼，邀對方一塊用餐，條件是不要說話，諮商師同意，過程裡相對無語，但可以看出諮商師用了模仿保羅身體姿態，來跟隨傾聽並等待，保羅逐漸鬆動。

之後保羅回到飛行教練場，要求和妻子一樣學飛行，從屋頂下的cloud，到遨遊在cloud之上，他壓抑許久的情緒，隨著飛行似乎找到出口，也貼近妻子學飛行的感受。

銀行派員強行收回房子，莉莉哭著跑上閣樓失足跌落，接著夜裡又從醫院偷跑回家，躲在閣樓向母親傾訴，保羅為了女兒，終於走上閣樓，接受女兒鼓勵，把對茱莉亞的思念、不捨、生氣等複雜情緒傾洩而出，父女倆終於一起重新面對新生活。

結尾父女倆一塊飛行，女兒怕得不敢睜眼，他帶領女兒想像，放下恐懼、享受和母親一起遨遊天際的快樂，生命裡有烏雲也有晴空。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應