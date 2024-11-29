【家庭plus．戲看人生】面對生命中烏雲

圖／達志影像

文／黃文綺

戲劇永遠離不開家庭、親情的主題，也是真實人生的縮影，短短兩個小時上下，卻能透過對白、互動、鏡頭……隨著一幕幕劇情交替，在劇中人身上，投射各自的情感，當了解劇本改編自真實故事，更容易入戲，「在別人的故事裡，流著自己的眼淚」很傳神的道出看戲者的狀態。

人生並不都是幸福劇情，高低起伏在所難免，《我們的想念練習》（Cloud Under The Roof）是真實故事。保羅、茱莉亞和莉莉一家幸福歡樂，在茱莉亞於長跑比賽中，突然頭疼倒下而大轉變。茱莉亞動脈瘤驟逝，一切彷彿暫停，保羅難以面對喜愛運動、健康開朗的妻子離世，悲傷無法言喻，但看著才國小的女兒，他只能壓抑情感，身兼母職照顧女兒。

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不論任何年紀，面對重大的失落議題，通常會經歷否認、憤怒、討價還價、妥協與接受等不同階段，保羅的複雜情緒沒有抒發管道，仍處於不想面對，甚至在莉莉用計騙他去學滑翔機，他看到女兒和教練的熟悉，知道妻子生前都會帶著莉莉一起上課，他吃驚之際，猜疑妻子可能和教練有戀情，對教練大發火，看似憤怒的背後藏著猜忌。

失去母親，又面對不與她談心的父親，莉莉開始經常躲上屋頂的閣樓。當莉莉被發現在閣樓上，好像在和誰說話時，她說媽媽都會在閣樓和她對話，正如原文片名，屋頂下隱藏著烏雲（cloud），身邊的大人，都認為她是用這方式在表達難過與想念，說這是她的幻想，但莉莉不斷堅持著，只要有心事，就跑上閣樓，保羅猶豫著不敢上樓，擔心又不知所措。

無法談論失去摯愛的悲傷與思念，情感無處渲洩，孩子總是躲在閣樓，各種挑戰接二連三，生活裡的現實包括少了收入，揹著重重的房貸，銀行要收回房子，他們的生活幾乎被摧毀。悲傷轉為憤怒的他，終於接受建議尋求諮商，但並未卸下心防。

戲裡有段保羅和諮商師在派對相遇，他質疑對方根本不懂他，諮商師分享她13歲時，因車禍失去父母，保羅有些震撼，邀對方一塊用餐，條件是不要說話，諮商師同意，過程裡相對無語，但可以看出諮商師用了模仿保羅身體姿態，來跟隨傾聽並等待，保羅逐漸鬆動。

之後保羅回到飛行教練場，要求和妻子一樣學飛行，從屋頂下的cloud，到遨遊在cloud之上，他壓抑許久的情緒，隨著飛行似乎找到出口，也貼近妻子學飛行的感受。

銀行派員強行收回房子，莉莉哭著跑上閣樓失足跌落，接著夜裡又從醫院偷跑回家，躲在閣樓向母親傾訴，保羅為了女兒，終於走上閣樓，接受女兒鼓勵，把對茱莉亞的思念、不捨、生氣等複雜情緒傾洩而出，父女倆終於一起重新面對新生活。

結尾父女倆一塊飛行，女兒怕得不敢睜眼，他帶領女兒想像，放下恐懼、享受和母親一起遨遊天際的快樂，生命裡有烏雲也有晴空。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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