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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】找出專屬究極 樂在其中

2024/11/29 05:30

近年究極療癒景點都要加點神祕的能量才夠力，這是富士山大爆紅原因。（劉黎兒攝）近年究極療癒景點都要加點神祕的能量才夠力，這是富士山大爆紅原因。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人很喜歡用「究極」來形容自己至高無上、完美的體驗，有的究極未必容易達成，像是走遍世界究極之旅名單的景點，如約旦佩特拉古城、因閉鎖環境而擁有獨特生態體系的加拉巴哥群島，或觀看極光等；或是擁有昂貴跑車或寶飾，都算是大究極。但許多人則因專屬於自己的小究極而沾沾自喜，如吃燒肉時把每個部位的肉都嘗一遍，就覺心滿意足，是究極的吃法；或有人拍了各種姿態的美照，終於確定了有幾張可以po網或當大頭照，自許是究極照。小究極也讓人開心無比！

我的究極是到一個小鎮旅行，路癡的我居然很順利地找到所有想去的地方，就很得意，但若因迷路而去了原本不知道，而更有意思的地方，獲得超乎意外的豐收，就算是究極的體驗。月子的究極是去做精油按摩，她覺得讓各種怡人的芳香籠罩，不僅身心甚至連靈魂都放鬆了！

好友正彥的究極是重現許多他童年懷念的食物，如父親用土坑烤的番薯、母親做的馬鈴薯燉肉等；悠太朗的究極則是為愛貓試做各種美食，貓很開心地享受時，就是他最幸福的時刻，大家都覺得他可以跳槽到寵物食品廠工作了。文具狂的繭子則是逛文具店發現有意思的筆與紙張，跟同好朋友炫耀，就是她最高的體驗；愛做各種食品的典子則不斷研發屬於自己的小巔峰，不時來報告說「終於成功了！究極的味噌！」或是「究極的韓國辛奇」、「究極的無花果果醬」等等！認真做出絕不妥協的味道，都讓她幸福無比！

每個人各有自己究極的療癒或充電的方法，許多朋友跟我差不多，就是去最愛的地方如吉祥寺、鎌倉等，走進熟悉的餐廳或cafe，痛快地將愛吃的食物吃個過癮，就會覺得進入新境界，一切可以重新開始。也有人覺得偶爾從都會水泥森林逃出，就是究極的癒療，因此擁有一些屬於自己的祕境場所，如寧靜的公園、絕景的溪谷等，近年的流行還要加上「能量」則更究極，自然美還要有些神祕感，這也是富士山、高千穗峽、伊勢神宮等人氣爆發的原因吧！

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