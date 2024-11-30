【藝術文化】首度三獎合一頒獎 「台灣工藝」致敬百工百藝匠人之心

文化部政務次長王時思（左）頒贈國家工藝成就獎獎座予得獎者陳景林藝師。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心舉辦的「台灣工藝頒獎典禮」，昨（29）日於國立台灣藝術教育館舉辦。集結台灣工藝重要獎項，包含「國家工藝成就獎」、「台灣工藝獎」及「台灣綠工藝認證」等3大競獎。

工藝中心主任陳殿禮（中）頒贈台灣工藝創作獎一等獎予得獎者游嘉萍（左）與康怡茜。（文化部提供）

文化部政務次長王時思表示，今年首度將3獎合一共同頒獎，旨在建構完整的台灣工藝生態系，除肯定代表台灣工藝成就的最高榮耀、呈現工藝人才生態系的台灣工藝獎及認證台灣工藝的品牌等，無論在工藝設計創意、跨界合作、文化傳承或國際交流合作面向上，這些獎項都將讓台灣工藝在國際舞台發光發熱。王時思特別指出，國家工藝成就獎象徵在創作領域、人才培育到跨界合作的全面性貢獻，期盼這些成就未來成為台灣工藝後輩的典範，讓大家以台灣工藝為傲。

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2024國家工藝成就獎得獎者為陳景林藝師，陳景林為知名染織工藝師，嫻熟染織技法，初期創作如織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，後期投入天然染料與染纈技藝領域研究與推廣，系列經典作品以關懷自然及展現台灣土地風采為特色，獎項的頒贈是為肯定長年於纖維染織領域，所從事的創作、研究、技藝傳承、跨域合作、國際交流等成就與無私奉獻。

「台灣工藝獎」今年共計414件參與競獎，擇選58件創作獎作品及5案協作獎案件。其中「創作獎」分為「工藝美術組」及「工藝設計組」，一等獎獲獎者分別為游嘉萍的金工創作「轉生I」及康怡茜的「竹藝六想」，其精準完美展現作品的獨特理念與具量化生產及市場銷售潛力的發展可能性。「協作獎」獲獎案件則包含「社團法人臺南市竹會」、「高雄市寶來人文協會」、「紅琉璃有限公司」、陶藝家林清河及纏花工藝家林佩瑩，他們皆是長期致力於活化傳統工藝價值，讓微型且專精的工藝轉化為更多人積極投入，並形成良善經濟循環和文化反饋的協作精神標竿。

此外，「台灣綠工藝Taiwan Green Craft」以「認證」制度鼓勵工藝品牌進入產業市場，今年遴選出共計47家品牌50組作品入選，涵蓋多元生活面向，包含家居家飾、餐食用品、個人穿搭及質感文具等風格，作品將收錄於《台灣工藝型錄》推介大眾。

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