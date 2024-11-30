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【藝術文化】漢寶德逝世10週年建築紀念展 傳遞生活美學

2024/11/30 05:30

特展開幕典禮上東海大學建築系退休教授關華山（左起）、國立臺北大學都計所退休教授郭肇立、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授李乾朗、中國科技大學建築系教授閻亞寧共同與談。（台博館提供）特展開幕典禮上東海大學建築系退休教授關華山（左起）、國立臺北大學都計所退休教授郭肇立、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授李乾朗、中國科技大學建築系教授閻亞寧共同與談。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館推出的「形色質美：漢寶德的建築」特展，集結精美建築模型、珍貴照片、建築圖說，以及漢寶德訪談紀錄等，彰顯漢寶德對台灣建築文化的貢獻。即日起至114年2月23日，於台博館本館2樓迴廊展廳展出。

漢寶德曾主持台博館1994到1996年古蹟修復工程。（記者董柏廷攝）漢寶德曾主持台博館1994到1996年古蹟修復工程。（記者董柏廷攝）

台博館館長陳登欽昨（29）日出席開幕典禮時致詞以自身經歷為例，介紹建築和各領域的連結，以及對人的影響，並感謝漢寶德前輩留下非常多的典範。他說明，漢寶德與台博館有很深的淵源，「過去本館的古蹟修復就是在漢先生規劃的架構下進行，目前籌備中的建築文化中心，自97年便開始大量收藏戰後建築師手繪圖，目前已經收藏來自漢先生的6千2百多件建築圖與照片。」

台博館「形色質美：漢寶德的建築」特展集結漢寶德建築模型、照片、建築圖說等內容。（記者董柏廷攝）台博館「形色質美：漢寶德的建築」特展集結漢寶德建築模型、照片、建築圖說等內容。（記者董柏廷攝）

漢寶德女兒漢可凡亦出席典禮，她提到，為了參加展覽開幕，邀請全家與其他親友一起到台灣環島旅遊，在台灣每個角落都看到父親的影子。這場展覽讓她了解到為什麼父親在小時候總是這麼忙碌。

此次展覽以漢寶德一再強調的「建築之美要雅俗共賞」觀念為主軸，分為4大主題，包含「不只是建築師」、「文化保存與研究」、「適當的幾何形」與「大乘的建築」。精選出1960至1990年代漢寶德的14件建築設計作品，包括高雄福音新村、土銀中壢分行、洛韶山莊、東海建築系館、中研院民族學研究所、南園、臺南藝術學院規畫等，以及1990年代的台灣省立博物館、勸業銀行舊廈等的古蹟修護研究案例。

延續漢寶德提倡「生活美學」的精神，台博館經由本次展覽推廣建築美學與建築文化的社會教育，期待能激起大眾對於建築的興趣，並領略建築技藝之美與其設計思想內涵，更期待能使更多青少年願意走入博物館探索建築，思考人與環境的關係。

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