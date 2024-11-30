【藝術文化】郭江宋十年磨一劍 古寧頭戰役油畫再現光采

擁有西班牙馬德里康普頓斯大學藝術學院文化遺產保存修復、繪畫創作雙碩士學位的郭江宋「十年磨一劍」，2014年起受金管處委託，修復21幅大型「戰畫」。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處昨日舉行「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」新書發表會，介紹修復師郭江宋「十年磨一劍」的歷程，他從2014年起受金管處委託，陸續修復21幅大型「戰畫」，讓珍貴的古寧頭戰役油畫再現光采。

金管處處長鄭瑞昌指出，「畫中有話」蒐羅古寧頭戰役21幅油畫修復的全貌，其中13幅在古寧頭戰史館、8幅在金門胡璉將軍紀念館，書中透過田野調查與豐富的訪談資料，介紹畫作背後的創作意義。

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郭江宋擁有西班牙馬德里康普頓斯大學藝術學院文化遺產保存修復、繪畫創作雙碩士的學位，他身著平日修復工作的白色長袍出席新書發表會，表示10年來曾有人誤認他是來義診的醫生，也曾在鷹架台上工作上色時，有小朋友盯著他看了幾分鐘後，回頭對大人說：「他會動耶，不是假人」，讓郭江宋哭笑不得。

郭江宋說，結合戰爭歷史與藝術大型油畫的展場，就他所知，在台灣其他縣市是找不到的，修復過程不做過度的修復或美化，以尊重作品原創性為基準，達到「存其舊觀、還其原貌」。

金管處表示，古寧頭戰役的21幅油畫在1984年繪製，2014年起陸續執行保存與修復，今年適逢古寧頭戰役75週年，傳承這段具有深遠意義的歷史。

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