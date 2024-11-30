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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．田舍生活】長期自炊 有好有壞

2024/11/30 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文／王孟婷

為了維持身體健康，移居日本後我順應當地習慣，每天三餐幾乎都自行烹調。

實際上還真的讓長年來為身體健康苦惱的我，慢慢調整順利，從開始覺得做菜超麻煩，轉變為可以機械化每日規律達成任務。

〈權衡之下〉改變體質 養成自炊

跟日本人從小習慣很不一樣，為了養成每日自炊，我必須運用自我催眠達到。

先是用計算機算出每日自己做菜與外食的價差，同時閱讀養成健康習慣的書籍，很誠實地說，要不是本身身體素質相當不好，每日堅持自炊，頗難只用意志力就能達成，人就是被逼到才會逆人性地養成好習慣。

雖然不是任何會致命的代謝疾病，單純就是體質很容易發炎，繼而引發長期慢性的疼痛與疲勞，這種醫院檢查都沒問題，卻每天都有小毛病的體質，只能靠長期健康飲食與運動，才能過上平淡生活（從小就被家人戲稱為「小老太婆」，可以完整形容）。

〈後遺症產生〉自炊結果 人生樂趣減少

有長期家務外加堅持自炊的人都理解，一旦決心每日三餐都自己來，工作之外的時間會覺得幾乎都在做家務，也就是這樣，想要放鬆的時間就去餐廳用餐，或者購買外食在家享用。

然而，我個人卻因為長期食用自家料理，變得極難品味出食物的美味，簡單說，我覺得吃什麼東西味道都半斤八兩，於是長期自炊導致我失去想要吃某樣食物的樂趣，例如突然很想吃台灣肉圓，返台之際就去解饞的這種快樂。

從前覺得對食物的鄉愁，或者突然想吃某項食物，是人體自然會發生的驅動力，當自覺這些驅動力極少（幾乎不再發生），這才感嘆失去人生的樂趣之一，跟飢餓或營養無關，那種身心突然思念某種口味而展開行動，漸漸從生活裡消失。這件事沒有好壞之分，但當事人我感到有一絲惆悵。

圖／王孟婷圖／王孟婷

〈煮到厭世時〉月訂購餐飲服務 兼顧營養

問過幾位長期做菜的長輩與友人，確實有不少人都如我這般，真正要追根究柢是源自於每日做菜才厭倦、還是年齡到了才如此，眾人也都很難抓出真正原因，而這樣的感受在日本也發展出一種新的飲食商業，就是每月訂購整月餐飲服務（送貨頻率各家不同）。

食物型態是烹調好的冷凍便當，主打營養師精確計算過人體所需營養與熱量，配菜與料理手法也有精確算過頻率變化，讓人不會吃膩。

如有代謝疾病或減重計畫，都有選項，也就是說把自己做菜的時間節省下來，再把用腦研究食材營養的時間也排除，最後甚至更進一步將每日選擇要吃什麼的欲望與抉擇都移除。

從前我難以想像，因為自己自小就相當愛吃，不過經歷這樣的長期自炊的後遺症，感到這個商業服務很不賴，等有一日連做飯都很厭倦，我會啟用這項餐飲服務。

個人覺得這樣的飲食邏輯，很類似住校生餐餐都在學生食堂的社會人版，而且有營養師精確思考過營養、熱量與口感，讓人不會因喜好或忙碌而在餐飲上失調，餐費也可以精準控制，節省時間之外，連上超市大包小包提回家都從生活消失。就是有人連選擇每天要吃哪種外賣都沒興趣，所以才會有這樣的餐飲服務呢！

這件事也讓我聯想到寵物飼料也是這種月配送模式喔！而且寵物飼料也是主打營養、熱量均衡，等哪天我家的人、犬都用月配送之際，要來分享一篇心得了。

註1：日本人對冷凍食品接受度頗高，甚至有很多書籍專門介紹買完菜，如何分裝成冷凍食材或食品的書，一直都大受歡迎。

註2：上述的月配餐服務，選項相當多元，也有配送生鮮食盒並附上食譜的服務，因人而異，需要哪種生活型態都有套裝組合。選項眾多，也可選每週下訂單，偶爾暫停。

註3：價格上與外食超市的便當差不多，差異在營養有精確計算，既不用排隊買便當，更不必花精神在當日的喜好上，偏食可以被矯正，又不會吃到太重複的食物口味。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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