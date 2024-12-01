【藝術文化】文化部鼓勵表演藝術台語內容產製計畫徵件

文化部鼓勵表演藝術團隊以多元題材發展台語節目。圖為113年獲補助節目《烏_ma_ma》，以寶寶語言及手語出發，透過台語結合聽、視、觸覺打造的全五感開發作品。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為推動以表演藝術傳承台灣語言文化，文化部自112年起推出「表演藝術台語內容產製計畫」徵件，鼓勵表演藝術團體製作或演出以台語發音的表演節目，希望未來民眾想進劇場欣賞演出時，有更多元的語言節目選擇。

文化部指出，「文化部鼓勵表演藝術台語內容產製計畫」113年共支持78個團隊，於全台演出適合兒少及全齡型台語節目，創作題材來源廣泛，涵蓋傳奇故事、童話、歌謠、兒童繪本及IP動畫改編等，許多表演節目亦跳脫單一表演形式的呈現，融合戲劇、舞蹈、音樂、視覺、馬戲、多媒體等藝術元素，讓觀眾感受更具多樣魅力的台語表演節目面貌。114年徵件計畫也已展開，採線上報名，徵件日期至113年12月27日止，詳詢文化部獎補助資訊網（https://reurl.cc/d1x9Aq）。

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