【藝術文化】書藝人間─漢寶德書寫之美特展開幕

「書藝人間──漢寶德書寫之美」特展可一窺漢寶德書藝創作的完整面貌。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為紀念已故文化巨擘漢寶德逝世10週年，國立歷史博物館於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館舉辦「書藝人間──漢寶德書寫之美」特展，呈現漢寶德創作的完整面貌，引領民眾認識漢寶德的書法藝術。

昨（30）日舉辦特展開幕式，文化部長李遠致詞時特別分享1990年代他受委託製作《尋找台灣生命力》紀錄片的一段秘辛，當年他製作的方向與電視公司期待不同，但他偷聽到當時做為顧問的漢寶德在會議上說：「你找來這個人就像一個風箏，他已經斷線了，他既然是風箏，就給他飛了，不要再把他抓回來。」這段風箏說，一直讓他記到今天。李遠提到，漢寶德在建築、籌建自然科學博物館、文化資產保存、土地、人文、歷史及美學等，為台灣帶來啟蒙，在他逝世10週年時，文化部能夠在此刻集結多館共同辦理紀念展別具意義。尤其在建築以外展出的漢寶德書法，展現其書法如畫般的風格，對一向被父親說字像畫圖的他來說「是個救贖」。李遠說，對於民間提出將辦理「漢獎」的規畫，在他任內一定會盡力支持，期盼藉此持續傳承漢寶德在台灣對土地、文化、歷史的重大貢獻。

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國立歷史博物館館長洪世佑表示，漢寶德談美學包括他所關切的博物館、文化資產、建築等，他曾說過「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，是將書法藝術與建築串連最徹底的一句話，建築裡的設計與布局融入在書法裡，也能在其中體會漢寶德對於美學的概念。

此次共展出102件漢寶德書法精品，以漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，分為「循古」、「抒情」、「構成」與「新象」4大主題。展中特別設置漢寶德生平簡介、書法創作影片播放區，藉由動態影像呈現他的書法如何將文字轉化為生動的藝術表現。即日起展出至明年2月23日。

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