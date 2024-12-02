【藝術文化】賽門．拉圖領軍 巴伐利亞廣播交響樂團攜手趙成珍登台巡演

賽門．拉圖首度與「新家人」巴伐利亞廣播交響樂團合體登台，期盼再次深度感受到台灣聽眾的熱情。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕闊別8年，指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon Rattle）終於又來到台灣，他將親率巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks，簡稱BRSO）於國表藝3館巡演；久別重逢的拉圖開心地說，BRSO是他的「新家人」，希望以後每2年都能隨著新家人一起來台灣。

BRSO此次在台巡演，由韓國鋼琴家趙成珍擔任獨奏。（記者凌美雪攝）

國表藝3館巡演首場昨（1）日晚間登場，在那之前，拉圖特別與樂團總經理龐特（Nikolaus Pont），以及於此次巡演擔任獨奏的鋼琴家趙成珍，共同出席抵台記者會，拉圖充滿期待地說，希望這次與「新家人」首度合體登台，能再次深度感受到台灣聽眾對音樂的熱情。

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出身英國的賽門．拉圖爵士被譽為當代最具知名度與影響力的指揮家之一，以領導魅力與實驗精神著稱，他對音樂真誠、嚴謹的態度更是聞名樂壇。雖然他不是最常來台灣的國際指揮大師，但他於2005至2016年間，幾度率領柏林愛樂登台演出，每次都受到熱烈歡迎；後來拉圖還坦言，柏林愛樂設置數位音樂廳，部分靈感就源於台灣樂迷的熱情。

台灣與拉圖之間，似乎有一種極為特別的親切感，在昨日的記者會上，拉圖說，當他在他的國家英國，聽到人們以自己的音樂文化自豪時，他都會忍不住問對方：「那你們去過台灣嗎？」

賽門．拉圖於2016年最後一次以柏林愛樂首席指揮身分率團訪台，之後就未再登台；2018年，拉圖卸任柏林愛樂，接任倫敦交響樂團音樂總監；2023年，拉圖正式接任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮。

談到與BRSO的緣分，拉圖說，他從小就聽BRSO的錄音，15、16歲時在家鄉利物浦聽到庫貝利克（Rafael Kubelik）指揮BRSO演出貝多芬《第9號交響曲》，讓他深感震撼，「原來樂團與指揮之間的關係可以如此緊密」，那時他就期盼有一天能有相同的經驗。

拉圖認為，雖然BRSO只有75歲，在古典樂界只能算「teenager」，但在馬里斯．楊頌斯（Mariss Jansons）等指揮大師建立的基礎下，既有傳統也能創新，不僅包容度很大，而且「音色溫暖，且充滿色彩」，是罕見「充滿詩意」且有深度的樂團。

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