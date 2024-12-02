【藝術文化】巴伐利亞廣播交響樂團巡演精采曲目 台灣樂迷大飽耳福

巴伐利亞廣播交響樂團國表藝3館巡演，昨日在台北國家音樂廳登場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕如同賽門．拉圖所說，BRSO充滿詩意，能演奏任何樂曲，從昨晚首演「協奏曲之夜」的曲目就可見一斑。包括李格悌、魏本等20世紀作曲家的管絃樂創作，以及華格納的歌劇配樂作品，十足展現拉圖的冒險精神，拉圖也說，很高興見到台灣這次開出的曲目。

此次隨樂團巡演的韓國鋼琴家趙成珍，是2015年蕭邦國際鋼琴比賽桂冠，被拉圖讚譽為「鋼琴詩人」，這次合作演出布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》，色彩明亮，卻考驗著鋼琴家的耐力與演奏技巧，但趙成珍饒富詩意的演奏，讓人印象深刻，趙成珍則形容，與指揮及樂團的合作讓他感受如置身天堂。

請繼續往下閱讀...

將於今天同樣在國家音樂廳演出的「夜之歌」，則是截然不同的曲目，拉圖將指揮樂團演出奧地利作曲家馬勒的《第7號交響曲》，此曲因創作第2樂章時受荷蘭畫家林布蘭的名畫《夜巡》所啟發，被世人冠上「夜之歌」的美稱。

值得一提的是，2018年BRSO來台時，原本也安排了這首曲目，沒想到因指揮家楊頌斯臨時生病，改由祖賓．梅塔代打，曲目也隨之更換。楊頌斯的驟逝讓拉圖震驚與不捨，因此，此次巡演特別安排在台北國家音樂廳與高雄衛武營（12月5日）演出，算是完成台灣樂迷的未竟心願。

此外，12月4日在台中國家歌劇院大劇院登場的「2024 NTT遇見巨人—賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團」，獨家呈獻布拉姆斯專場，除攜手趙成珍演繹布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》，還將演出膾炙人口的布拉姆斯《第2號交響曲》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法