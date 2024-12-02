自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】喜歡火車的唐寶寶

2024/12/02 05:30

喜歡火車的唐寶寶喜歡火車的唐寶寶

文／琥珀

那天在火車站月台候車，人潮擁擠的月台，一位父親帶著孩子，有旅客讓出位置請孩子坐下，我也讓出位置請父親坐下，父親說他住這附近，不用坐，只是帶孩子來看火車。

孩子身體不斷地扭動，嘴裡發出聲音，知道是唐寶寶，周圍的人轉頭過來投以關心，父親說孩子喜歡看火車，看火車會很開心、很興奮。火車快來了，孩子的神情比剛才更激動了些，當中有人問孩子幾歲了，父親說30好幾了。從外表上看，我以為才高中生的年齡，事實離猜測往往很遙遠，但我們心裡都明白，照顧孩子30幾年，多麼不容易啊！

雖然父親頭髮長了白髮，但是臉上有一種平靜祥和的氣質，儘管我們不懂孩子的肢體語言，或是囁嚅聲音裡的意義，但是那種一路走來的心情，在我們心底深深地靜默著，好像我們都能體會，尤其孩子身上的單純，一如我們兒時曾經的樣貌，可以被理解，也能被接納。

火車來了，大家與這對父子揮手告別，上了車，人聲鼎沸的車廂裡，我聽不見任何一字一句，可是我聽見月台上那一串興奮的呼叫聲，是那孩子的歡呼，是他看見最喜歡的事物所表現的情緒，這世界上唯一讓他感到最美妙的是火車，他開心極了。

有人喜歡高山，有人喜愛大海，有人鍾情花草，各人有各人的喜好，唐寶寶喜歡火車，也是很棒的一件事呢！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應