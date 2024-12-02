【家庭plus．生活停看聽】喜歡火車的唐寶寶

喜歡火車的唐寶寶

文／琥珀

那天在火車站月台候車，人潮擁擠的月台，一位父親帶著孩子，有旅客讓出位置請孩子坐下，我也讓出位置請父親坐下，父親說他住這附近，不用坐，只是帶孩子來看火車。

孩子身體不斷地扭動，嘴裡發出聲音，知道是唐寶寶，周圍的人轉頭過來投以關心，父親說孩子喜歡看火車，看火車會很開心、很興奮。火車快來了，孩子的神情比剛才更激動了些，當中有人問孩子幾歲了，父親說30好幾了。從外表上看，我以為才高中生的年齡，事實離猜測往往很遙遠，但我們心裡都明白，照顧孩子30幾年，多麼不容易啊！

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雖然父親頭髮長了白髮，但是臉上有一種平靜祥和的氣質，儘管我們不懂孩子的肢體語言，或是囁嚅聲音裡的意義，但是那種一路走來的心情，在我們心底深深地靜默著，好像我們都能體會，尤其孩子身上的單純，一如我們兒時曾經的樣貌，可以被理解，也能被接納。

火車來了，大家與這對父子揮手告別，上了車，人聲鼎沸的車廂裡，我聽不見任何一字一句，可是我聽見月台上那一串興奮的呼叫聲，是那孩子的歡呼，是他看見最喜歡的事物所表現的情緒，這世界上唯一讓他感到最美妙的是火車，他開心極了。

有人喜歡高山，有人喜愛大海，有人鍾情花草，各人有各人的喜好，唐寶寶喜歡火車，也是很棒的一件事呢！

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