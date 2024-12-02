【家庭plus．健康頻道】揮別失眠 請跟我做

揮別失眠 請跟我做

文／清茵

失眠有很多種，第一種是入睡困難、第二種是半夜醒來就再也睡不著、第三種是淺眠狀態，隨時醒來。我媽媽的症狀是第二種，而我則是第一種。

媽媽全身發麻很痛苦，半夜起床上廁所之後就睡不著。醫生說是糖尿病損傷神經，醫生開了藥，媽媽服藥後，睡眠也改善了，因為睡得好，體重竟然多了3公斤。

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為了我的入睡困難，請教醫師該怎麼辦？醫師說要固定時間睡覺、固定時間起床，除了睡覺，不要在床上做其他的事，非睡覺時間不要躺在床上、每天出門去曬太陽，眼睛看到陽光就會分泌褪黑激素，使人好睡；日日運動消耗體力，累了自然能睡著，還有睡前不要使用3C產品，藍光會讓人睡不著。

醫生說得沒錯，現在我睡前1小時不看電腦，果然好睡多了。加上西醫開的肌肉鬆弛劑，中醫開的「酸棗仁湯」，都對治療我的失眠很管用。當我吃完藥，會播放輕音樂，然後就在音樂聲中睡著了。即使半夜起床上廁所，回來我仍能繼續睡到早上八點半。

感謝醫師的治療，也藉此機會向失眠的朋友分享我的經驗，以供參考。

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