【藝術文化】若說228是陳澄波生命脈絡裡的一個逗點 陳立栢有期待

展間中央是一張擺滿科學儀器與標本的桌子，畫家與科學家都是拿著放大鏡四處「走揣」，關照著自己生長的這片土地。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕陳澄波基金會董事長同時也是畫家陳澄波的孫子陳立栢，被問及策畫此次展覽的動機時表示，2014年時，為了替先人平反並重現藝術風采，他大力籌辦《陳澄波百二東亞巡迴大展》，於台南、北京、上海、東京、台北5大城市展出，站站都有數以十萬計參觀人潮的風光，但在那之後，他卻感到無比失落，內心無數次想著：「到底留下了什麼？我自己覺得檢討不出來。」

從陳澄波的生平、歷練及圖像等去追尋，一般講到陳澄波都會想到228，「這點我們絕對不排斥，但我們很努力讓它變成陳澄波生命脈絡裡面的一個逗點。」陳立栢說，重點是他的整個藝術生命，「是不是可以在逗點之後往下再延續？這個是我們追求的目標。」身為陳澄波的後代，「不希望他永遠被釘在228的十字架上。」

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為228平反，在政治層面，是政府應該要努力去解決的，「我們的使命就是以一個藝術家的觀點來看，他這麼愛他的故鄉。他很多作品都很努力在追求他自己的identity，到底有沒有找到？因為我沒有遇過他，不知道。」陳立栢說，這塊土地需要更多人去關注它的幸福度，他的遺跡帶來的幸福感到底在哪裡？

也因此，陳立栢很感謝此次台博館提出這麼多自然史相關館藏，包括從日治時期保存至今的文資，雖沒有被列為國寶，卻也非常珍貴。陳立栢也於展覽特刊序言裡說道，「走揣．咱的所在」與其說是特展名稱，不如把它當成一張討論公共議題的邀請卡，邀請大家藉著陳澄波的油畫作品，觀見腳下的母土，這個自然力、地理性永續祝福的「所在」!

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