【藝術文化】以馬祖擺暝祭為靈感 《相約十五暝》高雄演出

以馬祖重要民俗「擺暝祭」為靈感的音樂劇《相約十五暝》，6日晚上7點半將在高市文化中心圓形廣場熱鬧登場。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕以馬祖「擺暝祭」（福州音ㄅㄟˇ ㄇㄢˋ）為靈感的音樂劇《相約十五暝》，將於12月6日晚上7點半，在高市文化中心圓形廣場登場，免費入場，是高雄、馬祖航線復航後的首場文化饗宴。

「擺暝」習俗最早源自中國福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖後成為一年當中最重要的節慶。「擺暝」亦即「排夜」，指夜晚排放供品祭神酬神，在每年元宵節前後舉行，各廟宇神尊夜間會出宮遶境，2019年文化部登錄為全國重要民俗之一，是連江地區的重要無形文化資產。

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高雄市文化局表示，2013年起，馬祖文化傳承代表性品牌節目「馬祖心情記事」系列，以馬祖文化與歷史為核心，先後推出《馬祖心情記事》、《藍眼淚》及《寶姨》等作品，以馬祖祭典「擺暝」為靈感創作的第4部曲《相約十五暝》，在南竿首演時，感人的故事打動全場觀眾。高雄與馬祖南竿航線中斷20年後，於上個月復航，《相約十五暝》成為兩地復航後首場文化藝術饗宴。

《相約十五暝》劇情描述大遷徙時期，經營雜貨店的馬祖家族，小兒子搬到台灣，留在馬祖的家人面對新商店進駐，對未來發展存在分歧。最終在擺暝之夜，小兒子重回家鄉，與家人團聚並化解多年的心結。劇中兄弟與父子共同扛乩的場景，象徵馬祖過去與未來的共擔與承接，傳遞滿滿的親情、鄉情與信仰之情。

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