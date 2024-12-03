【家庭plus．香草隨食札記】小地榆 增香好幫手

小地榆成對的淺綠色、卵形、齒狀裂葉，從中央蓮座叢生出，外型很似蕨類植物。

文、圖／蔡以倫

小地榆又稱沙拉地榆（Salad Burnet），是原產於歐陸寒帶地區庭園栽植的可食香草，它帶有類似小黃瓜的清新風味，融合薄荷、羅勒、芹菜及香菜的特質，適合生吃，常用於沙拉、飲料、醬汁或切碎後增添菜肴香氣。若想在台灣種植，最佳時機是冬春季節，因為它不耐高溫。

小地榆是薔薇科地榆屬多年生草本，成對的淺綠色、卵形、齒狀裂葉，從中央蓮座叢生出，外型很似蕨類植物。之所以稱為「小」地榆，是因為中國北方也有同屬植物，形態較大，根部常被用做中藥，稱為「地榆」，有收斂止血的功效。

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在中醫理論中，地榆性味苦酸且微寒，常用於治療便血、痔瘡、血痢、燒燙傷等。由於小地榆屬性偏苦寒，因此不宜大量生食。

在料理中，小地榆最常以新鮮狀態使用，像薄荷般點綴沙拉或三明治，也適合做為盤飾。它能搭配檸檬水或雞尾酒，調製出黃瓜風味的飲品。此外，切碎的莖葉可做為調味醬、醋的原料，甚至與奶油混合成香草抹醬。在煎蛋或烤馬鈴薯料理完成前，撒入一些切碎葉片，增添風味與色彩。

小地榆透過播種繁殖，可於秋冬季播種，盆栽也可栽培，少染蟲害，冬春季可採收嫩葉應用。小地榆在台灣無法越夏，高溫也讓葉片發苦味。相比之下，溫寒帶地區，如英國庭園，小地榆是多年生、全年可供採收，還會開出美麗的小紅花，成為庭園中的亮點。

據說，英國政治哲學家法蘭西斯．培根（Francis Bacon）也是小地榆的愛好者。他曾建議將小地榆、野百里香和水薄荷一起種植於小徑上，讓人們行走時，能聞到植物被壓碎後散發出的愉悅香氣。這種生活哲學，體現了對日常細節的專注與熱愛。（作者為淡水香草街屋主人）

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